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Дуэйн "Скала" Джонсон не влез в Porsche, который заказали для съемок фильма Netflix. К сцене готовились не один месяц

Сегодня, 17:25

На съемках комедийного боевика приключился забавный конфуз

Знаменитый рестлер и актер Дуэйн "Скала" Джонсон, который ранее потроллил себя 11-летнего, снова попал в забавную ситуацию. Дуэйн оказался слишком "велик" и не смог поместиться в спорткар Porsche, который был заказан для съемок нового боевика Роусона Тербера – режиссер фильмов "Полтора шпиона", "Мы – Миллеры".

Дуэйн Джоусон в деталях описал свой "конфуз" в Instagram и даже показал подписчикам фото.

В новом комедийном боевике под названием Red notice для Netflix знаменитый актер играет роль агента Интерпола. По сюжету, в сцене погони персонаж Дуэйна Джонсона запрыгивает в культовый автомобиль Porsche. Подготовка к съемке непростой сцены длилась несколько месяцев, затем авто было куплено и отправлено в страну. Однако то, что Дуэйн Джонсон не влазит в авто было выявлено лишь в последний момент – прямо на съемках.

Дуэйн Джонсон не влез в Porsche на съемках боевика
Дуэйн Джонсон не влез в Porsche на съемках боевика
Фото: instagram.com/therock

Но Дуэйн Джонсон и режиссер Роусон Тербер нашли альтернативу, которую мы, зрители, уже увидим на экранах.

"Добро пожаловать в 2020-й. В конце концов, мы показали свою ловкость, чтобы быстро сообразить, и нашли "креативные" способы, чтобы все же снять сцену", – написал Дуэйн Джонсон.

Дуэйн Джонсон и режиссер Роусон Тербер
Дуэйн Джонсон и режиссер Роусон Тербер
Фото: instagram.com/therock

Что известно о фильме "Красное уведомление"

Сюжет фильма Red notice ("Красное уведомление") рассказывает о грозном агенте Интерпола, который намерен разыскать самого неуловимого в мире международного преступника, который является настоящим мастером в краже произведений искусства.

В фильме "Красное уведомление" с Дуэйном Джонсоном играют Галь Гадот, Райан Рейнольдс и Риту Арья. Премьера запланирована на 2021 год.

Напомним, что ранее Дуэйн Джонсон с маленькими детьми и женой тяжело переболел коронавирусом.

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