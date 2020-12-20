Добавить в плейлист. Барак Обама поделился списком любимых песен года

В ТОП экс-президента США вошло 30 треков

Барак Обама поделился своим ежегодным списком лучших песен. В его ТОПе 2020 года Дуа Липа, Мак Миллер, Боб Дилан и другие исполнители. Плейлист 44-го президента США можно послушать на Spotify.

"Вот некоторые из моих любимых песен года. Как обычно, я получил ценную консультацию от нашего семейного музыкального гуру Саши, чтобы собрать это воедино. Надеюсь, вы найдете для себя пару новых песен", – написал Обама в Instagram.

Фото: instagram.com/barackobama

Барак неоднократно говорил, что музыка играет большую роль в его жизни. Он вдохновляется любимыми композициями, сосредотачивается и отвлекается от суеты.

Ранее мы публиковали ТОП-11 популярных треков в TikTok, а также писали, что Барак Обама снялся для обложки популярного журнала.

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