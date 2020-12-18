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Для костюма Павы в шоу "Маска" использовали несколько сотен драгоценных кристаллов

Сегодня, 17:09

Для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро

Телеканал "Украина" продолжает раскрывать имена героев грандиозного шоу-детектива "Маска". Дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык в течение полугода работали над невероятными костюмами участников. Одним из них станет изысканная Пава, маска и наряд которой поразят самых заядлых любителей роскоши.

Волшебному костюму Павы могла бы позавидовать любая звезда, ведь он создан из самых ценных материалов. Сюртук сшили из итальянского жаккарда, эту изящную ткань отличает оригинальное плетение нитей. Чтобы наряд хорошо держал форму, материал дополнительно проклеили. Рубашку этого персонажа создали из тоненького шелка, ленту и элегантные перчатки – из бархата, а плащ – из парчи. Костюм Павы покрыт сотнями кристаллов Swarovski, которые создают оригинальный рисунок на одежде.

Для костюма Павы в шоу
Для костюма Павы в шоу "Маска" использовали несколько сотен драгоценных кристаллов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Для костюма Павы мы использовали невероятно дорогие материалы – итальянский шелк, бархат, ткань с парчой, ордены, огромное количество драгоценных камней, которые мы тоже заказывали из Италии. Все это – ручная работа, очень тонкая и кропотливая, но невероятно интересная и увлекательная", – рассказывает художник по костюмам проекта "Маска" Назар Дидык.

Не менее оригинальные и лапы героя – их сделали из специального материала Ева, украсив жаккардовыми бантами.

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Но самым большим вызовом для мастеров стало создание реалистичной головы Павы. Над основой работали скульпторы, потом голову покрывали более 500 перьев настоящей птицы, а клюв сделали из латекса. Завершение неповторимого образа Павы – чуб из натуральных перьев. Стоимость роскошного костюма дизайнер не раскрывает, но известно, что для создания одного образа необходимо около 5 тысяч евро.

Напомним, украинский проект "Маска" на телеканале "Украина" будет состоять из рекордных для популярного формата The Masked Singer 12 эпизодов и поражает своими масштабами. Участниками музыкального шоу-детектива "Маска" станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители. Ведущим телепроекта станет Владимир Остапчук.

Ранее мы сообщали, что для костюмов оригинального шоу "Маска" мастера разработали более 20 видов рогов, бивней и копыт.

Все подробности в спецтеме Шоу Маска

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костюм шоу Маска
Источник: Сегодня
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