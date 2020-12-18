"Чудо-женщина" при полном параде отменяет апокалипсис: впечатления от фильма

Супергеройский фильм "Чудо-женщина 1984" вышел в украинский прокат 16 декабря

16 декабря на большие экраны в Украине вышел супергеройский фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли. Режиссер фильма – Пэтти Дженкинс, снявшая первую часть "Чудо-женщины" (2017).

Невероятные трюки, сверхчеловеческая сила, любовь и боль, воскрешение, победы и поражения, мода и стиль, китч и морализаторство, а также мир на волоске от апокалипсиса – все это мы увидели на пресс-показе и готовы поделиться своими весьма смешанными впечатлениями.

Действие нового фильма происходит в 1980-х. Главная героиня, отчаянная амазонка по имени Диана, работает археологом в Смитсоновском институте и подрабатывает на пол ставки спасительницей мира и защитницей всех униженных и оскорбленных.

Однажды при весьма странных обстоятельствах в руки к Диане попадает загадочный камень, кардинально меняющий судьбы людей. Но если бы она только знала, что с помощью этого проклятого артефакта может натворить бизнесмен-телепат Максвелл Лорд (Педро Паскаль, "Мандалорец") и кровожадная женщина-кошка Гепарда (Кристен Уиг из "Охотников за привидениями" 2016 года).

Слава Богу, Диана заручилась поддержкой своего трагически умершего возлюбленного-капитана Стива Тревора (Крис Пайн). Как это вообще возможно? Лучше не спрашивайте. Но удастся ли им выжить самим и спасти мир? Кто знает…

"Чудо-женщина 1984": смотрите трейлер к фильму

Что понравилось?

Экшн. Смотреть фильм не скучно. Почти нет затянутых сцен и лишних сюжетных поворотов; Красивые локации и местами хорошая компьютерная графика; Удачный актерский состав.

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Что не понравилось?

китч

Диана слишком уж идеальна во всех отношениях: фигура, прическа, макияж, одежда и даже интерьер дома, в котором она живет. Понятно, что кроме всего этого, она еще и сильная (и физически, и духовно!), умная, талантливая и вообще молодец.

Просто представите себе эту поистине "чудо-женщину", которая перед тем, как спасти все живое на нашей планете в шелковой пижаме ложится спать при полном параде. О том, как она на вечеринке в платье с экстремальным вырезом и профессиональным макияжем делает вид, что ей плевать на мнение окружающих, обсуждать лучше не будем.

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Единственный недостаток Дианы в том, что она одинока. Даже после смерти возлюбленного Стива она сохраняет ему верность… Да как вообще можно считать это недостатком? Короче говоря, перед нами святая женщина на пятнадцатисантиметровых каблуках.

Морализаторство

Складывалось впечатление, что это не супергеройский фильм, а курс "Истории философии" для детского сада. Зачем же впихивать туда высокие материи? Ну не веришь ты этим нафаршированным ботоксом губам, вещающим о мире во всем мире, любви, взаимопонимании и взаимоуважении – и точка.

Серьезные сцены, вызывающие истерический смех

К примеру, постепенное перевоплощение застенчивого, интеллигентного, образованного антрополога Барбары в кровожадную женщину-кошку Гепарду с повадками и стилем секс-работника вызывало безудержный смех. Это было слишком забавно, трафаретно и плоско, простите.

Оценка – 6/10.

Напомним, кинокомпания Warner Bros. выпустит все свои фильмы, запланированные на 2021 год, одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Кроме этого, ранее мы делились впечатлениями от премьеры фильма "Довод".

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