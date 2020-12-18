"Чудо-женщина" при полном параде отменяет апокалипсис: впечатления от фильма
Супергеройский фильм "Чудо-женщина 1984" вышел в украинский прокат 16 декабря
16 декабря на большие экраны в Украине вышел супергеройский фильм "Чудо-женщина 1984" с Галь Гадот в главной роли. Режиссер фильма – Пэтти Дженкинс, снявшая первую часть "Чудо-женщины" (2017).
Невероятные трюки, сверхчеловеческая сила, любовь и боль, воскрешение, победы и поражения, мода и стиль, китч и морализаторство, а также мир на волоске от апокалипсиса – все это мы увидели на пресс-показе и готовы поделиться своими весьма смешанными впечатлениями.
Действие нового фильма происходит в 1980-х. Главная героиня, отчаянная амазонка по имени Диана, работает археологом в Смитсоновском институте и подрабатывает на пол ставки спасительницей мира и защитницей всех униженных и оскорбленных.
Однажды при весьма странных обстоятельствах в руки к Диане попадает загадочный камень, кардинально меняющий судьбы людей. Но если бы она только знала, что с помощью этого проклятого артефакта может натворить бизнесмен-телепат Максвелл Лорд (Педро Паскаль, "Мандалорец") и кровожадная женщина-кошка Гепарда (Кристен Уиг из "Охотников за привидениями" 2016 года).
Слава Богу, Диана заручилась поддержкой своего трагически умершего возлюбленного-капитана Стива Тревора (Крис Пайн). Как это вообще возможно? Лучше не спрашивайте. Но удастся ли им выжить самим и спасти мир? Кто знает…
"Чудо-женщина 1984": смотрите трейлер к фильму
Что понравилось?
- Экшн. Смотреть фильм не скучно. Почти нет затянутых сцен и лишних сюжетных поворотов;
- Красивые локации и местами хорошая компьютерная графика;
- Удачный актерский состав.
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Что не понравилось?
- китч
Диана слишком уж идеальна во всех отношениях: фигура, прическа, макияж, одежда и даже интерьер дома, в котором она живет. Понятно, что кроме всего этого, она еще и сильная (и физически, и духовно!), умная, талантливая и вообще молодец.
Просто представите себе эту поистине "чудо-женщину", которая перед тем, как спасти все живое на нашей планете в шелковой пижаме ложится спать при полном параде. О том, как она на вечеринке в платье с экстремальным вырезом и профессиональным макияжем делает вид, что ей плевать на мнение окружающих, обсуждать лучше не будем.
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Единственный недостаток Дианы в том, что она одинока. Даже после смерти возлюбленного Стива она сохраняет ему верность… Да как вообще можно считать это недостатком? Короче говоря, перед нами святая женщина на пятнадцатисантиметровых каблуках.
- Морализаторство
Складывалось впечатление, что это не супергеройский фильм, а курс "Истории философии" для детского сада. Зачем же впихивать туда высокие материи? Ну не веришь ты этим нафаршированным ботоксом губам, вещающим о мире во всем мире, любви, взаимопонимании и взаимоуважении – и точка.
- Серьезные сцены, вызывающие истерический смех
К примеру, постепенное перевоплощение застенчивого, интеллигентного, образованного антрополога Барбары в кровожадную женщину-кошку Гепарду с повадками и стилем секс-работника вызывало безудержный смех. Это было слишком забавно, трафаретно и плоско, простите.
Оценка – 6/10.
Напомним, кинокомпания Warner Bros. выпустит все свои фильмы, запланированные на 2021 год, одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max. Кроме этого, ранее мы делились впечатлениями от премьеры фильма "Довод".
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