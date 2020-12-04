Чем заняться в первый уик-энд после отмены карантина выходного дня: планы украинцев

В преддверии выходных горожане активно планируют отдых

Карантин выходного дня отменили, а это значит, что уже завтра, в субботу, можно отправляться в ТРЦ, музеи, кино, рестораны и театры. Тем более, если придерживаться правил дистанцирования и масочного режима, посещение развлекательных мест будет и приятным, и безопасным.

Где же проведут украинцы ближайшие выходные – в новом сюжете телеканала "Украина" знаменитости и горожане поделились с журналисткой Дарьей Панченко своими планами. Детальнее, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Например, выдающийся актер театра и кино Остап Ступка проводит свое время на репетициях.

"Работаем. Проходят репетиции. Репетиции премьерных спектаклей, которые будут в этом году премьеры, которые будут в следующем году. Зрители сидят в масках, конечно, все 50 процентов, которые приходят", – поделился актер.

Тем временем украинцы уже планируют, куда пойти развлечься. Кто-то отправится в кино, а кто-то – в кафе с женой. Конечно же, еще больше рады отмене карантина выходного дня родители.

Горожанка, мама 3-х летней Насти признается, что ребенок дома скучает, поэтому на выходные отправится в ТРЦ.

"Развлечений не хватает, когда ребенок целый день дома сидит, то конечно ему не хватает чего-то нового", – признается мама маленький Насти.

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