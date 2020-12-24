Андрей Данилко о шоу "Маска": "Мне очень понравились костюмы"

Он рассказал, какой бы костюм выбрал себе

Певец и продюсер Андрей Данилко, который занял одно из кресел детективов уникального шоу "Маска" на телеканале "Украина", эксклюзивно поделился впечатлениями от шоу с "Зірковим шляхом".

"Я смотрел этот проект разных стран. И я как зритель смотрю естественно. И я смотрю, думаю – как это можно угадать? Когда искажают голос и какой принцип отгадывания? У меня была куча вопросов. Мне очень понравились костюмы. Это вот отдельное спасибо, потому что это было со вкусом", – рассказал детектив шоу "Маска".

Кстати, все костюмы участников имеют уникальную конструкцию. Дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык продумывали, как артист будет передвигаться в маске, танцевать и даже брать микрофон. Разработали специальные отверстия, через которые звезда может видеть сцену, и систему вентиляции.

Костюмы шоу "Маска" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но тем не менее, участникам придется попотеть. Ведь даже в таком костюме, как у Верки Сердючки со звездой на голове, можно семь ведер пота собрать, делится звездный детектив.

"Когда ее снимаю, вы бы меня видели – я похож... красного цвета. Потому что это очень тяжело. Это жарко, это поролон, это звезда, которая очень тяжелая. Но мне было бы наверно интересней быть в костюме, нежели членом жюри", – рассказал Данилко.

При этом певец рассказал, какой бы костюм себе выбрал.

"Что-то красивое. Мне бы хотелось быть каким-то вообще неожиданным. И мне бы хотелось менять голоса и мне кажется, я это умею. Так как я не являюсь певцом, то подражая, мне кажется, я бы мог вводить членов жюри в замешательство", – прокомментировал Данилко.

К слову, помимо основных 16 участников, будут еще и дополнительные гости. Правда, их количество и то, в чем они будут появляться – пока сюрприз! Возможно, в гостевых масках окажется и кто-то из звездных детективов. Ибо "Маска" – самое непредсказуемое шоу на украинском телевидении. Дождитесь! Премьера этого грандиозного шоу уже в январе!

Андрей Данилко поделился впечатлениями от шоу "Маска" – смотрите видео:

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

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