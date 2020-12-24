Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Андрей Данилко о шоу "Маска": "Мне очень понравились костюмы"

Сегодня, 20:30

Он рассказал, какой бы костюм выбрал себе

Певец и продюсер Андрей Данилко, который занял одно из кресел детективов уникального шоу "Маска" на телеканале "Украина", эксклюзивно поделился впечатлениями от шоу с "Зірковим шляхом".

"Я смотрел этот проект разных стран. И я как зритель смотрю естественно. И я смотрю, думаю – как это можно угадать? Когда искажают голос и какой принцип отгадывания? У меня была куча вопросов. Мне очень понравились костюмы. Это вот отдельное спасибо, потому что это было со вкусом", – рассказал детектив шоу "Маска".

Кстати, все костюмы участников имеют уникальную конструкцию. Дизайнеры Леся Патока и Назар Дидык продумывали, как артист будет передвигаться в маске, танцевать и даже брать микрофон. Разработали специальные отверстия, через которые звезда может видеть сцену, и систему вентиляции.

Костюмы шоу "Маска"
Костюмы шоу "Маска"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но тем не менее, участникам придется попотеть. Ведь даже в таком костюме, как у Верки Сердючки со звездой на голове, можно семь ведер пота собрать, делится звездный детектив.

"Когда ее снимаю, вы бы меня видели – я похож... красного цвета. Потому что это очень тяжело. Это жарко, это поролон, это звезда, которая очень тяжелая. Но мне было бы наверно интересней быть в костюме, нежели членом жюри", – рассказал Данилко.

При этом певец рассказал, какой бы костюм себе выбрал.

Читайте также:
Дизайнер шоу "Маска" Леся Патока: "Учим артистов вписываться в дверные проходы, а некоторых – заново ходить"

"Что-то красивое. Мне бы хотелось быть каким-то вообще неожиданным. И мне бы хотелось менять голоса и мне кажется, я это умею. Так как я не являюсь певцом, то подражая, мне кажется, я бы мог вводить членов жюри в замешательство", – прокомментировал Данилко.

К слову, помимо основных 16 участников, будут еще и дополнительные гости. Правда, их количество и то, в чем они будут появляться – пока сюрприз! Возможно, в гостевых масках окажется и кто-то из звездных детективов. Ибо "Маска" – самое непредсказуемое шоу на украинском телевидении. Дождитесь! Премьера этого грандиозного шоу уже в январе!

Андрей Данилко поделился впечатлениями от шоу "Маска" – смотрите видео:

Тем временем музыкальный продюсер "Маски" рассказал, что конкурс на участие в шоу – 5 человек на место.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Дизайнер шоу «Маска» Леся Патока: «Учим артистов вписываться в дверные проходы, а некоторых – заново ходить» Настя Каменских о шоу "Маска": "Это такая новая эпоха" Художники открыли тайну самого масштабного и дорогого костюма оригинального шоу «Маска» Для костюма Павы в шоу «Маска» использовали несколько сотен драгоценных кристаллов
костюмы Андрей Данилко шоу Маска
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сияющая "Холостячка" Мишина неожиданно обратилась к украинцам
Сияющая "Холостячка" Мишина неожиданно обратилась к украинцам
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Капризный сын Киркорова опозорил отца перед знаменитым режиссёром
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи
Самая богатая певица Украины засветила неожиданных членов семьи

Популярные статьи

Сегодня, 15:44Events

Католическое Рождество-2020: красивые картинки, открытки и поздравления

Вчера, 19:08Шоу-бизнес

"Были готовы к этому": сын Виктора Павлика о смерти младшего брата

Вчера, 17:15Афиша

Новый год 2021: самые атмосферные треки для праздничного плейлиста

Вчера, 11:34Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

22 декабряШоу-бизнес

Николай Басков проговорился о разводе Королевой и Тарзана – видео

22 декабряFood

Греческий салат: польза и секреты приготовления

22 декабряШоу-бизнес

Звезда "Моей прекрасной няни" рассказала, почему перестала общаться с Заворотнюк после болезни

22 декабряШоу-бизнес

Что дарить дочери, жене и родителям на Новый год 2021 — гид по подаркам от Владимира Остапчука

22 декабряШоу-бизнес

Анита Луценко о финале "Холостячки": "Будущей девушке Леши очень повезет с ним"

22 декабряШоу-бизнес

Меган Маркл заметили с округлившимся животом в объемной кофте: фото

22 декабряСтиль

Что подарить маме на Новый год 2021: пять небанальных идей

22 декабряFood

Как приготовить новогодний салат оливье: 8 рецептов на любой вкус

22 декабряEvents

Именины Анны 22 декабря: поздравления с днем ангела в стихах и прозе

22 декабряFun

С днем ангела Анны: красивые открытки и поздравления в стихах

22 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 22 декабря: Стрельцам нужно стать более позитивными, а Козерогам предстоит много общения

22 декабряFun

День святой Анны: история, традиции и приметы праздника

Новости партнеров

Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность
Хищная Анджелина Джоли в трусиках забыла про скромность
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Чемпионка мира из Украины похвасталась идеальным телом в бикини
Кто подходит «Холостячке» Ксении Мишиной по зодиаку
Кто подходит «Холостячке» Ксении Мишиной по зодиаку
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Как сейчас выглядят повзрослевшие звезды из советских фильмов
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Вчені з’ясували, скільки "живе" імунітет до COVID-19
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Криминальный скандал в семье звезды "Маски-шоу" Бледанс
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
Изумрудный рулет с красной рыбой вместо шубы на Новый год
18-летний сын Тарзана и Королевой удивил взрослой фотосессией
18-летний сын Тарзана и Королевой удивил взрослой фотосессией

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять