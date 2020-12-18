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58-летний Том Круз тайно встречается с 38-летней партнершей по фильму "Миссия невыполнима 7"

Сегодня, 14:29

Актеры пока не оглашают отношения

Звезда голливудских фильмов Том Круз, который ранее обматерил съемочную группу "Миссии невыполнимой", тайно встречается с партнершей по фильму, актрисой Хейли Этвелл. По крайней мере, так сообщает таблоид The Sun после того, как актеров сфотографировали держащимися за руки в Лондоне. Вероятно, скоро Том Круз и Хейли Этвелл придадут огласке свои отношения. Кроме того, у Тома Круза не было постоянной девушки с момента его разрыва с Кэти Холмс.

Том Круз и Хэйли Этвелл на съемках "Миссия невыполнима 7"
Том Круз и Хэйли Этвелл на съемках "Миссия невыполнима 7"
Фото: instagram.com/missionimpossible

Сообщается, что Хейли Этвелл моложе актера на 20 лет. Коллеги сблизились во время съемок фильма в Риме и Великобритании.

"Том и Хейли поладили с первого дня. Изоляция и все связанные с ней трудности еще больше сблизили их, и они стали практически неразделимы", – рассказал источник The Sun.

Скриншот The Sun

Ранее актер Джордж Клуни вступился за Тома Круза, который сорвался на съемочную группу.

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