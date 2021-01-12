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20 цитат из "Секса в большом городе" — подсказки на все случаи жизни

Сегодня, 14:00

От взлетов и падений в любви до обретения настоящей дружбы – сериал помог пережить нам все

Магия героинь Кэрри Брэдшоу, Саманты Джонс, Миранды Хоббс и Шарлотты Йорк живет в сердцах поклонников и до сих пор. И теперь, когда спустя 17 лет создатели сериала объявили о продолжении "Секса в большом городе", самое время вспомнить, как многому мы научились у любимых героинь. От шокирующих заявлений о сексе до успехов и неудач в отношениях, а также модных трендов и табу, культовый сериал всегда показывал зрителям правдивую жизнь без розовых очков.

О мужчинах и отношениях

  • "Мы говорим по четыре часа, а кажется, что прошло пятнадцать минут. Расстанемся на два дня, а кажется, что прошёл год. Я поняла, что теория относительности Эйнштейна требует серьёзной доработки с учётом одного важного эффекта, эффекта влюблённости", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Я выросла из мужчин своего прошлого, но ещё не доросла до мужчин своего будущего", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Чтобы забыть человека, нужно, чтобы прошла половина срока, который вы с ним встречались", – Шарлотта.
  • "Если хочешь выйти замуж, не проводи время с одинокими неудовлетворенными женщинами", – Миранда.
  • "Принц не прискакал. Тогда Белоснежка выплюнула яблоко, проснулась, пошла на работу, получила страховку и сделала ребенка из пробирки", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться жизнью", – Саманта Джонс.

О красоте

  • "Я никогда не буду женщиной с идеальными волосами, которая может носить белую одежду и не заляпать ее", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Сексуальной и красивой можно быть в любом возрасте. И, наоборот, чувствовать себя никем, замухрышкой и прятаться в коконе собственных комплексов можно и в цветущие 18. Нет, дело именно в самосознании и внутренней гармонии", – Ким Кэтролл.
  • "Почему всегда легче сказать что-то о внешности своих друзей, чем о своей собственной?", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Однажды в детстве я разозлилась на Барби и обрила ее", – Кэрри Брэдшоу.

Об отношении к жизни

  • "Чтобы избавиться от одной пагубной страсти, нужно переключиться на ещё более пагубную", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Пессимист видит проблему в каждой задаче. Оптимист – задачу в каждой проблеме", – Ким Кэтролл.
  • "Может, прошлое — это якорь, который тянет нас обратно? Может, стоит выпустить того, кем ты был, чтобы стать тем, кем ты будешь?", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Цинизм подсказывает мне, что оптимизм продается лучше", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Если бы меня волновало то, что обо мне говорят все стервы в Нью-Йорке, я бы никогда не выходила из дома", – Саманта Джонс.
  • "Вселенский разум не всегда справедлив. Но у него отличное чувство юмора", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Если ты ищешь кого-то, чтобы дополнить себя, значит, ты не самодостаточен", – Миранда Хоббс.

О дружбе и счастье

  • "Девочки, давайте станем идеальными половинками друг друга, а мужчины останутся для удовольствия".
  • "Неважно, кто разбил тебе сердце, и сколько времени потребуется, чтобы его склеить — ты не сможешь пережить это без твоих друзей...", – Кэрри Брэдшоу.
  • "Дружба не длится волшебным образом сорок лет… В нее нужно вкладываться", – Кэрри Брэдшоу.

    Ранее вышел трейлер спин-оффа "Молчания ягнят" – сериала "Кларисса".

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