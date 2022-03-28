Какой маникюр выбрали звезды для красной дорожки Оксара-2022

Звездный маникюр на Оскаре-2022 / Фото: Instagram

94-я церемония вручения премий "Оскар" подошла к концу, а обсуждать ее перестанут не скоро. Впрочем, как и каждый год. Публику интересует все: от образов знаменитостей– до маникюра. Как раз о втором и поговорим.

В 2022 году Оскар получился скандальным, но не таким фееричным, как прежде. Впрочем, это легко понять: настроение публики зеркально отображало события в мире, то есть, войну в Украине, которую организаторы очень косвенно затронули, предложив гостям надеть синие ленточки в знак солидарности.

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Удивили в этом году не только наряды селебрити, но маникюр звезд. Кричащего, пестрого и вызывающего дизайна мы не нашли, но стильный минимализм вполне порадовал.

Джейми Ли Кертис, поддержавшая Украину, пришла на красную дорожку с аккуратным обрезанным бесцветным маникюром.

Лучшая актриса Джессика Честейн за роль в фильме "Глаза Тэмми Фэй" порадовала неброским маникюром под цвет золотистого платья.

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Зои Кравиц также предпочла дизайн в тон платью.

Билли Айлиш отказалась от кислотных оттенков, но не от длинны.

Лучшая актриса второго плана в "Вестсайдской истории" Ариана ДеБос подчеркнула красный наряд темно-вишневым маникюром.

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Лучшая актриса второго плана в "Вестсайдской истории" Ариана ДеБос / Фото: Instagram

Роскошная Николь Кидман предпочла классический красный.

Перламутровый серый дополнил элегантный образ самой стильной знаменитости мира Зендеи.

А роковая красотка вечера, Джада Пинкетт-Смит, из-за которой на церемонии произошла драка, не изменяет своему стилю и "кошачьему" маникюру миндальной формы.

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