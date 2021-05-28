Жена Сергея Притулы могла родить во время Евровидения. У телеведущего был план Б

Телеведущий шутил, что у него есть домашняя заготовка для эфира на случае, если схватки начнутся, когда он будет комментировать конкурс

Телеведущий Сергей Притула / Фото: facebook.com/pg/serhiyprytula

25 мая известный украинский телеведущий Сергей Притула стал отцом в третий раз. Его вторая жена Екатерина родила девочку Стефанию. У Притулы также есть 12-летний сын Дмитрий и дочь Соломия, ей через пару месяцев исполнится четыре года.

По словам Екатерины, роды были партнерскими. Муж все время был рядом с ней и морально поддерживал.

"Он заранее упорядочил свой график таким образом, чтобы на последних месяцах моей беременности по минимуму вырываться из дома", – рассказывает жена телеведущего в интервью изданию Jet Setter.

Притула вместе со своей семьей

Фото: facebook.com/serhiyprytula

Врачи предупредили пару, что роды могли начаться в период с 20 по 22 мая. Притула в эти даты комментировал международный песенный конкурс "Евровидение". На этот случай у него был план Б.

"Он целовал животик и просил Стефания немного подождать, – вспоминает Екатерина. – Шутил, что у него есть домашняя заготовка для эфира на случае, если схватки начнутся, когда он будет комментировать конкурс: "Уважаемые зрители, у моей жены отошли воды – пойду и я".

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По словам Екатерины, Притула "помешан" на детях. "Когда он увидел тест, то не сдерживал слез", – вспоминает она.

К слову, Сергей и Катерина поженились 28 августа 2015 года. Свадьба прошла во Львове, церемония была тайной – о ней знали только родные и близкие друзья пары.

Напомним, ранее Притула рассказал, как его старшие дети отреагировали на появление в семье еще одного ребенка.