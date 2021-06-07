Оригинальные блины на завтрак – нужна духовка и 20 минут времени

Итальянский завтрак - блины креспелле / Фото: freepik.com
Мы знаем, что довольно часто итальянцы начинают свое утро с их яичницы фриттаты, а старательные хозяйки жарят блины креспелле. Их особенность в том, что запекаются они в духовке в основном с солеными начинками. Но можно и не запекать, а выбрать свою любимую начинку. Ну а запить такие блины можно ароматным капучино.
Блины креспелле
Блины креспелле
Фото: instagram.com/chezuppa/
Блины креспелле Фото: instagram.com/chezuppa/
Ингредиенты
- 4 шт. – яйца
- 200 мл – молока
- 100 г – муки
- 30 г – сливочного масла
- щепотка соли, щепотка сахара
- 5 ст. л. – сметаны для запекания
Для начинки
- 400 г – шпината
- 250 г – рикотты
- 50 г – пармезана
- мускатный орех, соль, перец – по вкусу
Способ приготовления
- Смешать все ингредиенты, чтобы не было комочков и убрать на 30 минут в холод.
- На оливковом масле выпекать креспелле.
- Для начинки смешать измельченный шпинат с рикоттой и тертым пармезаном, добавить мускатный орех. Посолить, поперчить
- Выложить начинку, свернуть блины в трубочки или конвертики.
- Выложить в форму для запекания, намазать сметаной. Выпекать при 180 градусах 20 минут.
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Капучино
Капучино
Фото: instagram.com/nusaeybah/
Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/
Ингредиенты
- по 60 мл – эспрессо, молоко
- сахар – по вкусу
Способ приготовления
- Эспрессо налить в заранее подогретый паром высокий кофейный бокал или чашку объемом минимум 180 мл.
- Нагреть молоко до 60-70 градусов, взбить венчиком или миксером в мелкую пену, пока объем не удвоится.
- Придерживая пенку ложкой, добавить молоко в эспрессо, добавить сахар по вкусу. Сверху выложить пену.
Еще можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.
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