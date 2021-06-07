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Оригинальные блины на завтрак – нужна духовка и 20 минут времени

8 июня, 07:01

Ирина Маслова

В качестве начинки для блинов можно взять шпинат и сыр

Итальянский завтрак - блины креспелле / Фото: freepik.com

Мы знаем, что довольно часто итальянцы начинают свое утро с их яичницы фриттаты, а старательные хозяйки жарят блины креспелле. Их особенность в том, что запекаются они в духовке в основном с солеными начинками. Но можно и не запекать, а выбрать свою любимую начинку. Ну а запить такие блины можно ароматным капучино.

Блины креспелле

Блины креспелле Фото: instagram.com/chezuppa/

Ингредиенты

Для начинки

Способ приготовления

  1. Смешать все ингредиенты, чтобы не было комочков и убрать на 30 минут в холод.
  2. На оливковом масле выпекать креспелле.
  3. Для начинки смешать измельченный шпинат с рикоттой и тертым пармезаном, добавить мускатный орех. Посолить, поперчить
  4. Выложить начинку, свернуть блины в трубочки или конвертики.
  5. Выложить в форму для запекания, намазать сметаной. Выпекать при 180 градусах 20 минут.

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Капучино

Капучино Фото: instagram.com/nusaeybah/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Эспрессо налить в заранее подогретый паром высокий кофейный бокал или чашку объемом минимум 180 мл.
  2. Нагреть молоко до 60-70 градусов, взбить венчиком или миксером в мелкую пену, пока объем не удвоится.
  3. Придерживая пенку ложкой, добавить молоко в эспрессо, добавить сахар по вкусу. Сверху выложить пену.

Еще можно приготовить и съесть оригинальную запеканку с итальянским акцентом.

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