Зачем молодежи с крепким иммунитетом ковид-прививка, если можно заболеть – ответ доктора Комаровского

Вакцинированные против ковида люди тоже болеют, могут заразить кого-то, так зачем делать прививку? Особенно молодежи, которая болеет легко и имеет более крепкий организм. Кандидат медицинских наук Евгений Комаровский ответил на этот и другие вопросы в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским" на канале "Украина-24".

Вакцинированные болеют – легче, заражают других – меньше, потому что меньше выделяет вирусных частиц в окружающею среду, также у тех, кто сделал прививку меньше шансы получить лонг-ковид, – говорит доктор Комаровский,- То есть после того, как привитый человек переболел ковидом, риски возникновения тяжелого постковидного синдрома у него ниже.

Кандидат медицинских наук подчеркнул, что сейчас весь мир обсуждает проблему заболеваемости сахарным диабетом среди детей – наблюдается почти двукратный подъем по заболеваемости из-за последствий коронавируса. Но людям это – не аргумент.

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А я считаю, что аргумент, потому что болеть сахарным диабетом в нашей стране или в странах с более развитой медициной – две разные вещи,- говорит популярный педиатр,- И если у вас проблемы с деньгами, то лучше даже в молодом возрасте сделать прививку. Да вообще – лучше сделать прививку.

Вообще, Евгений Комаровский отметил, что всегда старается перевести вопросы о вакцинации в тему персональной ответственности человека за свое здоровье.

Врачи должны разъяснить о важности вакцины, а человек, по мнению доктора Комаровского, уже принимает решение сам / Фото: Коллаж: Сегодня

Делать прививку или нет - это, по мнению популярного педиатра, не должно навязываться государством, проводить разъяснительную работу нужно врачам, а человек слушает и делает выводы.

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Не хочешь прививаться – ну тогда плати деньги за лечение, если заболел,- подытожил Евгений Комаровский.

Также мы писали "Зачем нужна вакцинация детям от ВПЧ".