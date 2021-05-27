Японский завтрак – приготовим самые популярные в этой стране блины окономияки

Их еще называют японской пиццей, ведь в рецепт можно добавить курицу или ветчину, или что-то еще на ваш вкус

Японские блины окономияки Фото: instagram.com/shwnphm/

Это только кажется, что японская кухня – что-то фантастическое и повторить ее дома невозможно. Да, есть вещи, которые мы не сможем приготовить из-за сложной технологии и отсутствия нужных ингредиентов. Но есть блюда, которые вполне доступны. И это блины окономияки. В Японии их готовят дома, это еще и очень популярная уличная еда. Главный ингредиент – молодая или пекинская капуста, то будем знать, что из молодой капусты можно приготовить не только салат.

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Что нужно для японских блинов окономияки:

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300 г пекинской или молодой белокочанной капусты;

3 яйца;

2 зелених лука;

70 г муки;

10 г кукурузного крахмала;

по 1 ст. л. соевого соуса и кунжутного масла;

молотый чили, соль – по вкусу;

тертый имбирь – по желанию.

Способ приготовления

Капусту тонко нашинковать, лук нарезать. Яйца смешать вместе с соевым соусом и кунжутным маслом. Муку смешать с крахмалом, соединить все ингредиенты и смешать, чтоб не было комочков. Жарить с двух сторон до румяности. Подавайте окономияки с яйцами, курицей, беконом или ветчиной.

Здесь узнаете, как приготовить японский омлет омурайсу.