За обед для одного – 800 гривен! Мы проверили цены в ресторане Буковеля, где видели Зеленского

Мы проверили цены в ресторане Буковеля, где видели Зеленского / Фото: Инфографика Life Сегодня

Буковель остается самым дорогим горнолыжным курортом Украины. Туристы, успевшие его посетить, уверяют, что за аналогичные деньги лучше отдохнуть в Альпах. Цены в заведениях и гостиницах – высокие, но они неоправданны, потому что обслуживание не радует. Несмотря на минусы для туристов, курорт не пустует, а пробки – ежедневная буковельская проблема.

Даже Владимир Зеленский отличился там в январе в праздники. Его увидели в ресторане Filvarok за обедом. Информацией поделился журналист Юрий Бутусов в Facebook. Мы расскажем, сколько нужно потратить денег на обед в заведении, чтобы почувствовать себя президентом.

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Ресторан Filvarok / Фото: Цензор. НЕТ

Сколько нужно заплатить за блюда?

Filvarok – это ресторан украинской кухни. Открыв меню, вы вспомните традиции и рецептуры, которым больше сотни лет. Без возражений, на них "стоит" отечественная гастрономия. Но увидев цены, хочется переспросить официанта: "А мы точно в Украине, а не в Лондоне или Норвегии?"

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За борщ украинский с пампушками посетители платят 260 гривен, вареники с картофелем и шкварками 260 гривен, бограч закарпатский 300 гривен, а банош с брынзой и шкварками – 350 гривен. Уверены, высокие цены перебивают аппетит гостям.

Думали, что увидим более приятные прайсы в меню на закуски. Но нет. За сало, без которого гуцулы не садятся есть борщ, здесь заплатите 295 гривен. За тарелку карпатских сыров (80 г) отдадите 475 гривен, а микс жареных грибов с луком (200 г) 385 гривен. "Скромные" цены за одну порцию.

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Высокие цены не предполагают дополнительных "плюшек". Да, соус к блюдам бесплатно не дадут. За 50 граммов кетчупа или горчицы нужно доплатить 50 гривен. Хлеб тоже: за него заплатите (200 г) 65 гривен.

Десерты в меню тоже есть. За две пышки с джемом заплатите 140 гривен, а кусок сырника (180 г) – 200 гривен. Уверены, люди, не употребляющие сладкое, поблагодарили себя еще раз за отказ от пышек и других вкусностей, потому что смогли сэкономить в Буковеле.

Что касается напитков, то за узвар, который держит на фото Владимир Зеленский, заплатите 75 гривен (250 мл), американо с молоком 90 гривен, а черный заварной чай 80 гривен.

/ Фото: скриншот

Сколько будет стоить обед для одного?

Мы посчитали приблизительную стоимость обеда для одного. За борщ (260 гривен), картофель по-домашнему (140 гривен), тушеное куриное филе с грибами 325 (гривен) и компот (75 гривен) заплатите 800 грн. Если приедете на Буковель на неделю и будете обедать в этом в ресторане в течение 7 дней, то готовьтесь попрощаться с 5600 гривен.

За аналогичный обед на закарпатском курорте Драгобрат туристы платят в два раза меньше, чем на Буковеле Тарелку борща по цене 100 гривен они легко находят. Но и на этом курорте не все в совершенстве.

Турист, которому обеда мало (потому что он питается трижды в день), потратит в Filvarok более 10 тыс. гривен в неделю. В цену учтены завтраки, обеды и ужины для одного на протяжении отдыха. И это только расходы на питание! Вы еще сомневаетесь в утверждении, что "Буковель – это украинские Мальдивы"? Мы, нет

Реально ли пообедать в Буковеле дешевле?

Да. Недавно мы рассказывали о 5 бюджетных заведениях, где готовят вкусно и недорого. В список вошли: колыба SilverOks, ресторан "Куринь", пиццерия "Дон Япония", заведение "ЧаЧа Пури" и ресторан "У Галины".

Например, в колыбе SilverOks за борщ украинский с хлебной корочкой заплатите 115 гривен, сырники со сметаной и ягодным соусом 94 гривны, вареники с картошкой 90 гривен, а теплый салат из телятины 158 гривен. Цены в Filvarok, который выбрал Зеленский для обеда, выше примерно в два раза.

После опубликованного сообщения журналиста Юрия Бутусова пользователей Facebook интересовало одно – не где поесть дешевле в Буковеле, а кто из компании Владимира Зеленского платил за "званый" обед. Дополнительно один из фолловеров журналиста заметил, что на "тысячу Зеленского" в ресторане не разбежаться, потому что цены высокие.

Интересно, кто платит по счетам? На 1000 Зеленского большой разбег не взять, – написал один из пользователей.

/ Фото: скриншот

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