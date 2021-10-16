С победительницы слетела корона: чем запомнился конкурс "Мисс Украина Вселенная 2021" (репортаж)

Как прошел легендарный конкурс "Мисс Украина Вселенная" в Киеве / Фото: пресс-служба

Узнаете также об откровенных луках селебритис и их приеме с заморскими деликатесами в зале-атриуме. И звезде, которая появилась неожиданно и "разорвала" сцену.

Как проявились 15 участниц конкурса во время дефиле?

На первое дефиле "Мисс Украина Вселенная 2021" девушки одели корсеты со стразами и приталенные брюки от KEL by Elena Kondratova. Лук подчеркнул фигуру каждой.

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Девушки одели корсеты со стразами и приталенные брюки / Фото: пресс-служба

Второй выход был в черных купальниках от Anabel Arto. Во время дефиле судьи заметили идеальные формы 20-летней Карины Опары, благодаря которым она победила в номинации "Miss Body 2021".

Конкурсантки были в черных купальниках от Anabel Arto / Фото: пресс-служба

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Третий выход fashion-дефиле был сложным психологически для участников, несмотря на платья от брендов Prada, Givenchy, Valentino, Giuseppe di Morabito, The Attico, David Koma, в которых они дефилировали. На этом этапе судьи решали, кто из 7 лидеров пройдет в финал и сможет бороться за корону.

Третий выход – fashion-дефиле / Фото: пресс-служба

В перечень топ-конкурсанток вошли:

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Виктория Апанасенко.

София Дорчинец.

Неля Попович.

Анна Неплях.

Карина Опара.

Диана Дудка.

Юлия Семенихина.

Участницы автоматически перешли к следующему этапу – конкурсному интервью.

Как прошло финальное конкурсное интервью?

Правила интервью – просты: девушки вытягивали рандомный номер и были в очереди, учитывая увиденную цифру. И имели возможность выбирать члена жюри, который задаст им вопрос, но соблюдая очередь с учетом жеребьевки.

Финальное конкурсное интервью на "Мисс Украина Вселенная" / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Первый номер вытянула Виктория Апанасенко и выбрала Жана Беленюка.

Вопрос жюри:

Какие социальные проблемы существуют в нашем государстве и как их необходимо анализировать?

Ответ участника:

Актуальный для меня вопрос. Я окончила институт по направлению Социальная защита населения. Когда у меня была практика, я ездила с полицией к семьям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Я видела собственными глазами, что такое насилие в семье. Это больная тема. Все стремительно развивается и меняются законы, но есть много пробелов. Еще одни из проблем: кризис в стране, ресоциализация, безработица, вызванная коронавирусом, и реабилитация ветеранов АТО.

Второй стала Юлия Семенихина, выбравшая телеведущую Иванна Онуфрийчук.

Вопрос жюри:

Какими качествами должна быть наделена будущая "Мисс Вселенная"?

Ответ участника:

Она должна быть трудолюбивой, терпеливой, но самое главное – иметь доброе сердце. Ведь рано или поздно длинные ноги спотыкаться, красивое лицо покроется морщинами, волосы поседеют, а сердце не прекратит "гореть", потому что оно подобно солнцу.

Третьей стала Диана Дудка, выбравшая Ольгу Компаниец.

Вопрос жюри:

Какие ваши личные качества вы бы хотели, чтобы замечали другие люди?

Ответ участника:

Тепло, искренность и мою позицию нести свет в мир. А еще открытость моей души.

Четвертой стала София Дорчинец, выбравшая Юрия Сугака.

Вопрос жюри:

Существуют ли табуированные темы, которые не обсуждают в светских беседах элегантные дамы?

Ответ участника:

Не стоит говорить о политике и теме сексуальной ориентации.

Пятой стала Анна Неплях, выбравшая Дарью Белодед.

Вопрос жюри:

Чего не хватает женщине в 21-м веке?

Ответ участника:

Женщины пытаются нравиться всем. Но единственный человек, которому они на самом деле должны импонировать, – это себе. Надо научиться любить самого себя. Мы стали сильными и независимыми, но не стоит забывать, что сила женщины в ее слабости и женственности.

Шестой стала Неля Попович и выбрала Анну Филимонову.

Вопрос жюри:

Если бы ты стала лидером страны. Как бы ты справлялась с ковидом?

Ответ участника:

Я бы взяла лучшее, чему нас научил коронавирус: ценить живое общение, объятия родных и поцелуи мамы. Как писала Лина Костенко: "Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими". И если человечество поймет данный урок, то пандемия пройдет.

Седьмой стала Карина Опара, выбравшая Анастасию Шухнину.

Вопрос жюри:

В чем ваша красота?

Ответ участника:

Несмотря на моя яркую внешность, моя красота – это внутреннее состояние.

Кто посетил конкурс "Мисс Украина Вселенная 2021"?

Среди званых гостей – жюри, которые пришли на представление, чтобы выбрать лучшую из лучших. В состав вошел чемпион Олимпийских игр-2020 Жан Беленюк и бронзовый призер Олимпийских игр Дарья Белодед.

Было 9 жюри конкурса "Мисс Украина Вселенная" / Фото: пресс-служба

Также Fashion-директор компании DOMINO Анастасия Шухнина, телеведущая и общественный деятель Иванна Онуфрийчук, двукратная чемпионка мира WBPF в категории model physique Ольга Компаниец, владелец бренда часов UNIMATIC Giovanni Moro, генеральный продюсер телеканала "Украина 24" Юрий Сугак и президент конкурса Анна Филимонова. И психолог и блоггер Ярослав Самойлов.

Конкурс также посетили селебритис, засветившиеся на красной дорожке. Среди них фотомодель Снежана Онопко, которая надела откровенное сетчатое платье.

Снежана Онопко надела откровенное сетчатое платье / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Телеведущая Валерия Крук тоже удивила луком: зеленое платье из кружева едва прикрывало ее ноги и ягодицы.

/ Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

На мероприятие пришли также певица Маша Фокина, телеведущая Екатерина Осадчая, победительница "Мисс Украина Вселенная 2020" Елизавета Ястремская и другие.

Но красная дорожка – это только начало. Звездных гостей ждал королевский прием в зале-атриуме с видом на самых красивых 15 девушек Украины. Они наслаждались не только просмотром шоу, но и меню с деликатесами.

Звездных гостей ждал королевский прием в зале-атриуме / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

Одно из их блюд – креветки на подушке из морской голубой соли, которое презентовали в ракушке. Как вам? Не удивимся, если соль специально привезли из другой страны, чтобы поразить оригинальностью. И не без игристого и вина, которые были безлимитные.

Креветки на подушке из морской голубой соли, которое презентовали в ракушке / Фото: Лилиана Григорак / Life Сегодня

В приглашениях селебритис было отмечено, где они должны сидеть. И их компания за столом – сюрприз вечера.

Но список звездных гостей не заканчивается!

Ведь других селебритис мы увидели на сцене, но не в амплуа зрителей в зале. Одни из них – ведущие "Мисс Украина Вселенная 2021" Андрей Шабанов и Юлия Буряк.

Ведущие "Мисс Украина Вселенная 2021" Андрей Шабанов и Юлия Буряк / Фото: пресс-служба

И куда же без звездных номеров! В лайнап вечера вошли Tayanna, Oleynik & Стобой, Tancevanskiy, Андрей Невин, Natalia Gordienko, Лилу45, Samantha, группа Angel voices и танцевальный дуэт Дмитрия Дикусара и Ирины Журавской.

Выступила также австралийская исполнительница Перукуа. Ее выступление было дебютным на конкурсе до мурашек по телу. Поскольку ее стиль сочетает сразу несколько музыкальных направлений, поэтому пение напоминает что-то из рубрики о фантастике. Во время первой песни исполнительницы зал вспомнил всю историю конкурса. Ибо на экране показали предыдущих победительниц "Мисс Украина Вселенная".

Но прорывом вечера среди звезд на сцене был неожиданный выход Ирины Билык перед финалом. Она "разорвала" площадку, а зал не сдержал эмоций, поэтому подплясывал под ее песни.

Прорывом вечера среди звезд на сцене был неожиданный выход Ирины Билык / Фото: пресс-служба

Члены жюри также не скрывали любовь к творчеству звезды. И во время песни "Мы будем вместе" не усидели на месте и представили себя на концерте исполнительницы в фан-зоне для VIP.

После "перформанса" телеведущая Иванна Онуфрийчук наградила Ирину Билык специальной наградой от конкурса в номинации "Легенды украинской музыки и красоты".

Ты стала украшением и душой в этот вечер, которая зажгла наши сердца песнями, – добавила Иванна Онуфрийчук.

Ведущий конкурса Андрей Шабанов не прекращал шутить на сцене о родственных отношениях с Ириной Билык, которая является его кумой.

Чем запомнился долгожданный финал?

После выполненных хитов Ириной Билык зал и жюри были растроганы. Следующими вышли участницы "Мисс Украина Вселенная 2021" в вечерних платьях, которые намекали, что момент "Х" впереди. Эмоциональность гостей зашкаливала, потому что через несколько минут должны были объявить победительницу.

Финалистки были одеты в произведения фэшн-искусства от KEL by Elena Kondratova. Девушки пытались скрыть переживания за мейкапом, но их волнения были заметны.

И вот ТОП-участниц избран!

"I Мисс Украина Вселенная" стала Виктория Апанасенко из Чернигова. "II Мисс Украина Вселенная" стала Неля Попович из Ужгорода. "III Мисс Украина Вселенная" стала София Дорчинец из Ужгорода. "IV Мисс Украина Вселенная" стала Юлия Семенихина из Каменец-Подольского.

/ Фото: пресс-служба

Корону и звание "Мисс Украина Вселенная 2021" получила Анна Неплях из Днепра.

Она также стала победительницей в номинации "Мисс зрительских симпатий" и получила звание "Miss Schwarzkopf Professional". Во время приветствия и объятий на сцене с родными у девушки корона слетела с головы. К счастью, драгоценность не упала на сцену, но в этот момент зал затаил дыхание.

/ Фото: пресс-служба

В других специальных номинациях обладательницами стали:

Юлия Фесюк из Черкасс получила звание "Miss Style Domino".

Нелю Попович из Ужгорода наградили званием "Miss Eco International Ukraine 2021".

Карину Мухутдинову из Киева наградили звание "Miss BaByliss".

Карина Опара из Киева была награждена званием "Miss Body 2021".

Виктория Апанасенко из Чернигова получила звание "Miss Women's Empowerment".