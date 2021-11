Как выглядит самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co, стоимостью 30 миллионов долларов (фото)

Самое дорогое украшение бренда Tiffany & Co. / Фото: Коллаж: Сегодня

Ювелирный дом Tiffany & Co. представил самое дорогое в истории бренда украшение – колье World's Fair с 578 бриллиантами общим весом 180 карат. Презентация прошла на всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Напомним, что также легендарный Дом Chanel выпустил коллекцию.

Как сообщает издание WWD, колье оценивается в 20-30 миллионов долларов. Центральный камень в украшении можно извлечь и установить в кольцо. Камень стал крупнейшим из когда-либо купленных брендом на продажу.

Самое дорогое украшение в истории Tiffany & Co / Фото: wwd

Счастливый будущий обладатель престижного украшения получит пожизненный сервис Tiffany & Co. Они-то, в случае чего, и будут заниматься установкой в кольцо.

Как известно, Tiffany & Co. начал создавать колье в январе прошлого года, когда приобрел центральный бриллиант овальной огранки. Драгоценный камень добыли в Ботсване, после чего он был отправлен в нью-йоркскую мастерскую Tiffany.