Выпустили новые коктейли Bombay Sapphire для теплого сезона: какие на вкус и где купить

В ассортименте предлагают два новых слабоалкогольных джин-тоника – Bombay Sapphire Bramble & Tonic и Bombay Sapphire & Light Tonic

Компания Bacardi пополнила линейку Bombay Sapphire двумя готовыми коктейлями. Их запустили специально перед летом-2021, а все из-за спроса на коктейли "готового" формата в теплый сезон. Об этом сообщает The Spirits Business.

/ Фото: Bombay Sapphire

Поклонники джина Bombay Sapphire теперь могут приобрести два новых джин-тоника в металлических банках: Bombay Sapphire Bramble & Tonic со вкусом ягод, а также Bombay Sapphire & Light Tonic с добавлением классического тоника.

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Вице-президент Bombay Sapphire отметила о цели запуска новых коктейлей: "Лето уже не за горами, и популярность готовых к употреблению напитков растет". Еще упомянула, что 90% потребителей пьют напитки дома, что увеличивает спрос на их единицы во время пандемии.

Новые джин-тоники Bombay Sapphire можно будет приобрести в апреле в розничных торговых сетях Великобритании.

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