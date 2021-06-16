Выбор редакции: атмосферные террасы Киева для летних вечеров

Нашли заведения с кроватью в центре столицы, лучшим видом на Софиевскую площадь и Подол. Почему бы вам их не посетить летом?

ТОП-5 террас в Киеве

Теплыми летними вечерами хочется сидеть не в помещении заведения, а на его террасе. Согласны? Потому что благоприятная погода и ландшафты Киева манят. Мы расскажем о 5 террасах столицы, которые рекомендуем посетить летом-2021. Конечно, если вы не собрались на Сейшелы, бюджетные Мальдивы или другие популярные туристические направления июня.

Бар "1818"

Как насчет встречи с друзьями на крыше отеля BURSA? Но это не просто крыша, а терраса бара "1818" с видом на Подол. Там любят пить коктейли и встречать закат, потому что вид на Киев – невероятный. Согласны? Учитывайте, что услуга бронирования стола отсутствует, а желающих посидеть на руф-топе – много.

Терраса "1818" / Фото: Instagram: 1818kyiv

Вид с террасы "1818" / Фото: Instagram: 1818kyiv

Что по ценам? Коктейль с джином, фейхоа и улуном стоит 190 гривен, а с водкой, малиной, кардамоном и ванилью 220 гривен. По закускам: рисовые чипсы с ореховым соусом предлагают за 110 гривен.

Где найти? На улице Константиновской, 11.

Spelaya Kanareyka

Дизайн Spelaya Kanareyka вас удивит! Ибо где вы еще видели кровать в центре Киева, которая стоит посреди террасы? В заведении предлагают домашние блюда, поэтому она есть дополнением меню и концепции. Словом, чтобы вы чувствовали себя как дома! В выходные здесь часто играют музыканты, и вы сможете поужинать или выпить бокал вина под "балконную эстраду" (так называет их команда заведения).

Spelaya Kanareyka / Фото: Іnstagram: spelayakanareyka

Spelaya Kanareyka / Фото: Іnstagram: spelayakanareyka

Что по ценам? Оливье 117 гривен, бокал просекко 127 гривен (125 мл), блинчики с творогом и сметаной 129 гривен.

Где найти? На улице Саксаганского, 15.

Bar on 8

Еще одна терраса с невероятным видом в Bar on 8, который на 8 этаже отеля Hyatt Regency! Ее изюминка – вид на Софиевскую площадь. Посетите локацию вечером, чтобы увидеть один из лучших закатов в вашей жизни. И, конечно, дополните этот момент коктейлем или чашечкой кофе. Но учтите, что цены здесь выше среднего!

Вид с Bar on 8 / Фото: Bar on 8

Bar on 8 / Фото: Topclub.ua Реклама

Что по ценам? Коктейль Hyatt Regency Kiev Mojito 265 гривен, шакшука 265 гривен, капучино 125 гривен.

Где найти? На улице Аллы Тарасовой, 5.

"Маяк"

Предлагаем посетить еще и уютную террасу ресторана "Маяк" на Днепровской набережной. Ее добавьте в список must visit, потому что вид на Днепр и "Родину-мать" впечатляют. В заведении говорят, что их ресторан – место встречи незабываемых закатов. Проверите?

"Маяк" / Фото: Reston.ua

Панорама из ресторана "Маяк" / Фото: Іnstagram: mayak.rest

Что по ценам? Коктейль "Маргарита" 240 гривен, салат "Цезарь" 230 гривен, пицца "Четыре сыра" 285 гривен.

Где найти? На Днепровской набережной, 2.

Atmosfera

Еще одну террасу с вау-видом на Киев нашли на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv в ресторане Atmosfera. Гости заведения приходят сюда, чтобы насладиться видом на Крещатик, Бессарабский рынок и НСК "Олимпийский", где самый дорогой ужин столицы стоит 200 тысяч гривен. Террасу выбирают люди, которым важна атмосфера в заведении и красивые пейзажи. Если это про вас, то без раздумий бронируйте столик на выходные!

Atmosfera Restaurant / Фото: Facebook: Atmosfera Restaurant

Что по ценам? Капучино 100 гривен, апельсиновый фреш 125 гривен, чизкейк с клубникой 195 гривен.

Где найти? На бульваре Т. Шевченко, ул. Пушкинской 5-7 / 29.

Но не террасами Киева единственными! Вангуем, большинство украинцев посетят заведения на популярных отечественных курортах. Включайте видео и узнайте, чем обернулась инспекция локальных кафе в Железном Порту и почему пришлось вызвать полицию.

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