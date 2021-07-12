Все обсуждают: Белла Хадид надела самое красивое платье в истории Каннского кинофестиваля (фото)

Белла Хадид в платье Schiaparelli на красной дорожке Канн / Фото: Getty Images
24-летняя супермодель Белла Хадид минувшим вечером впечатлила публику своим появлением на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2021, где ранее Марион Котийяр позировала в платье из денима.
Хадид появилась на премьере картины "Три этажа" в кутюрном платье из коллекции Schiaparelli осень-зима 2021/22.
Наряд Беллы действительно очаровывает – это черное платье с открытой грудью и длинными рукавами, дополненное украшением в виде легких, украшенных драгоценными камнями.
Белла Хадид в платье Schiaparelli в Каннах / Фото: Getty Images
Белла Хадид красовалась на ковровой дорожке с эффектным макияжем, ее волосы были собраны в высокий пучок. Модель дополнила образ большими рубиновыми серьгами-подвесками и рубиновым кольцом.
Это последнее из ряда впечатляющих образов, которые Хадид представила на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля. На прошлой неделе она повторила старый лук Наоми Кэмпбелл – это винтажное белое платье от Жан-Поля Готье с прозрачным черным шлейфом и завязками на шее.
Белла Хадид в платье Jean Paul Gaultier / Фото: Getty Images
А вот, как в этом платье выглядела Наоми.
Ранее мы обсуждали 5 самых странных нарядов с красной дорожки Каннского кинофестиваля.
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