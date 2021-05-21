Все финалисты Евровидения-2021, которые выступят в гранд-финале

Этой ночью в Нидерландах отгремел второй полуфинал "Евровидения". На сцену зала Ахой вышло 17 стран-участниц, каждая из которых представила свой яркий номер

Финалисты "Евровидения-2021 / Фото: eurovision.tv

Сегодня ночью в Роттердаме прошел второй полуфинал "Евровидения-2021", по итогам которого еще 10 стран присоединились к финалистам. Из 17 выступающих этой ночью, семи участникам пришлось попрощаться с конкурсом в этом году.

Итак, уже в эту субботу, 20 мая, в гранд-финале "Евровидения-2021" выступят 26 участников. Среди них – по 10 стран каждого из двух полуфиналов, а также страны "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) и Нидерланды, которые в этом году и принимают у себя конкурс.

Кого из своих фаворитов вы увидите на большой сцене уже послезавтра – смотрите далее.

Кто выступит в гранд-финале "Евровидения-2021":

Норвегия

Израиль

Россия

Азербайджан

Мальта

Литва

Кипр

Швеция

Бельгия

Украина

Албания

Сербия

Болгария Реклама

Молдова

Португалия

Исландия

Сан-Марино

Швейцария

Греция

Финляндия

Великобритания

Франция

Италия

Испания

Германия

Нидерланды

Уже известно, что Украина будет выступать во второй части гранд-финала "Евровидения", который состоится 22 мая.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей "Евровидения-2021".