Все финалисты Евровидения-2021, которые выступят в гранд-финале

Финалисты "Евровидения-2021 / Фото: eurovision.tv
Сегодня ночью в Роттердаме прошел второй полуфинал "Евровидения-2021", по итогам которого еще 10 стран присоединились к финалистам. Из 17 выступающих этой ночью, семи участникам пришлось попрощаться с конкурсом в этом году.
Итак, уже в эту субботу, 20 мая, в гранд-финале "Евровидения-2021" выступят 26 участников. Среди них – по 10 стран каждого из двух полуфиналов, а также страны "большой пятерки" (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция) и Нидерланды, которые в этом году и принимают у себя конкурс.
Кого из своих фаворитов вы увидите на большой сцене уже послезавтра – смотрите далее.
Кто выступит в гранд-финале "Евровидения-2021":
Норвегия
Израиль
Россия
Азербайджан
Мальта
Литва
Кипр
Швеция
Бельгия
Украина
Албания
Сербия
Болгария
Молдова
Португалия
Исландия
Сан-Марино
Швейцария
Греция
Финляндия
Великобритания
Франция
Италия
Испания
Германия
Нидерланды
Уже известно, что Украина будет выступать во второй части гранд-финала "Евровидения", который состоится 22 мая.
Ранее сообщалось, что Украина поднялась на 4 место в рейтинге вероятных победителей "Евровидения-2021".