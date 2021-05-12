Как на самом деле проходят съемки Холостяка – Анна Богдан описала обстановку

Анна описала свою квартиру в тот момент, когда там проходили съемки знакомства Михаила Заливако с ее родственниками

Анна Богдан / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

В прошлом выпуске проекта "Холостяк-11" Михаил Заливако знакомился с родителями четырех участниц – Анны, Розали, Дарьи и Джессики.

Анна Богдан решила поделиться с подписчиками подробностями закулисья проекта. На своей странице в Instagram девушка рассказала, как проходит съемочный процесс.

"Начнем с того, что до моего прилета в Киев, съемочная группа уже успела познакомиться с мамой, и побывать у нее в гостях. Нужно было понимать, можно ли осуществить съемку в нашей квартире, хватит ли места и освещения. На самом деле, рядом с диванчиком, на котором мы сидели, размещено до шести камер, с большим количеством разной подсветки, прожекторов и еще кучей всяких штуковин. И это все ради красивой и четкой картинки для зрителя", – поделилась Анна.

Скриншот: кадр из проекта

По словам девушки, если в квартире участниц невозможно разместить технику, то съемку проводят в другом месте. Также на площадке есть ограничение по количеству человек. Как призналась Богдан – с ней, ее двоюродной сестрой, мамой и родным братом должен был быть еще один человек, но его не пустили в кадр.

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Как пишет Анна, в квартире ее семьи было множество проводов, камер и другой техники, а съемочная команда "Холостяка" включает около 30 человек.

После съемок встречи с родными, родственники Анны и сама девушка записывали интервью.

"После съемок Миша уехал. Это было около двух часов ночи. Следующий этап – интервью у моих родных, все это длилось до 4 утра", – рассказала Богдан.

Ранее мы сообщали, что в 10 выпуске "Холостяка-11" проект покинула Джессика Чеги.