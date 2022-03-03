Впервые на обложке TIME появилась цитата на украинском языке и наш флаг / Фото: Time

Восьмой день вторжения России в Украину показал всему миру, что такое настоящая сила духа и гордость. Никогда еще никто не видел такого сопротивления и мощи, как демонстрируют наша армия и президент со стальным характером. Впервые на обложке американского TIME наш флаг и цитата на украинском из выступления Владимира Зеленского в Европарламенте 1 марта.

Неудивительно, что сегодня имя президента Украины знают все, а для мировых изданий Украина – главная тема для обсуждения. Главные выдержки из статьи:

Реклама

Впервые на обложке TIME появилась цитата на украинском языке и наш флаг / Фото: TIME

Чарли Чаплин словно превратился в Уинстона Черчилля.

На наших глазах он стал воплощением борьбы, о которой большинство западных государственных деятелей давно забыли. Борьбы, которая иногда требуется, чтобы тирания не убила демократию.

Жизнь победит смерть, а свет – тьму.

Полностью прочитать статью можно по ссылке.

Также вам понравится профиль Бабы Нади, которая рофлит россиян и публикует курьезы о войне. Персонаж олицетворяет образ бабушки пожилого возраста, которую не удивишь фразой "Русский корабль, иди н*хуй".

Реклама

Кроме того, смотрите рисунки украинских детей о войне, от которых накатываются слезы. Эти детские работы вдохновляют и напоминают всему миру, ради чего сражается наш сильный и независимый народ.