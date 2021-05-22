Вот это нашумели: песня Go_A попала на пятое место мирового рейтинга Spotify

Go_A / Фото: instagram.com/go_a_band
После того как представители Украины Go_A завоевали любовь публики на "Евровидении-2021" и ворвались в тренды YouTube, их песня "Шум" заняла пятое место глобального рейтинга хитов сервиса Spotify. Это один из самых популярных интернет-сервисв потокового аудио.
Новостью артисты поделились в своем Instagram-аккаунте. В комментариях поклонники группы с восторгом отреагировали.
- "Песню на украинском слушает весь мир"
- "Вот это нашумели"
- "Да, это заслуженно. Поздравляю и удачи из Бразилии"
Артисты опубликовали короткий отрывок "Шума".
Напомним, что уже сегодня вечером Go_A будут выступать в гранд-финале "Евровидения". Группа выступит под номером 19, а всего на сцену выйдут 26 стран-участниц.
Ранее сообщалось, что Украина снова обошла Швейцарию по обновленным прогнозам букмекеров.