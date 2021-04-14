Вот это красотка! Посмотрите, как бы выглядела принцесса Диана сегодня в 60 лет

С помощью технологий удалось воссоздать внешний вид принцессы Дианы, которая погибла в автокатастрофе в 1997 году. В этом году ей могло бы исполниться 60 лет

Фотохудожник показал, как бы выглядела принцесса Диана сегодня, использовав специальные приложения для редактирования. В августе этого года леди Ди, к могиле которой принц Гарри возложил цветы, могла бы отпраздновать свой 60-летний юбилей. И фото повзрослевшей Дианы действительно впечатляет!

На сайте Bored Panda опубликовали фото знаменитостей, которые слишком рано ушли из жизни. С помощью приложений, в которые встроен искусственный интеллект, и фотошопа удалось создать внешность 60-летней принцессы Дианы. Стоит отметить, что мать принцев Гарри и Уильяма выглядела бы потрясно.

Как бы выглядела принцесса Диана сейчас / Фото: instagram.com/hidreley Реклама

Напомним, что сейчас проходят съемки фильма "Спенсер", в котором роль принцессы Дианы играет звезда "Сумерек" Кристен Стюарт. В основе сюжета лежат события одного уик-энда в 90-х годах. Тогда во время празднования Рождества в поместье Сандрингем в Норфолке принцесса Диана решила разорвать отношения со своим супругом, принцем Чарльзом.

Ранее мы рассказали о пятом сезоне сериала "Корона", в котором, вероятно, покажут смерть принцессы Дианы.