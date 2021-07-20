Влад Топалов растрогал до слез Регину Тодоренко, исполнив ее заветную мечту (видео)

Регина Тодоренко и Влад Топалов отправились вместе в путешествие, о котором телеведущая давно мечтала. Регина призналась, что никогда не была в Нью-Йорке

Влад Топалов растрогал Регину Тодоренку подарком / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Не только Регина Тодоренко умеет устраивать сюрпризы для своих близких. Супруг телеведущей Влад Топалов осуществил заветную мечту Регины – подарил билеты в Нью-Йорк. Оказывается, известная телеведущая никогда не была в Нью-Йорке, но всегда мечтала посетить этот город.

Регина опубликовала в Instagram кадры, на которых запечатлен трогательный момент, когда получает подарок от супруга.

На опубликованных кадрах они с Топаловым стоят в аэропорту, и Тодоренко еще ничего не подозревает, а когда получает в руки билет с заветным пунктом назначения, то бросается мужу на шею.

"Я счастлива, что встретила тебя, Влад Топало.Ты исполняешь мои мечты, наполняешь мою жизнь самыми редкими яркими красками. Казалось бы, чем можно удивить путешественника с опытом???? "Она уже весь мир облетела", — а вот и нет!!! Моя давняя мечта — путешествие в Нью-Йорк, где я ещё никогда не была",- подписала Регина.

Телеведущая еще опубликовала несколько кадров с путешествия, о котором так долго мечтала.



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