Viva la NK! Настя Каменских отпраздновала день рождения в мексиканском стиле

Украинской певице исполнилось 34 года и она решила перевоплотиться в известную мексиканскую художницу

Мы уже писали, что Потап посвятил своей любимой NK очень романтичный стих в честь ее 34-летия. Вечером именинница собрала всех своих близких, чтобы отпраздновать день рождения в мексиканском стиле. Уж очень любит эту страну и ее культуру Каменских)

В Instastories Настя поделилась фотографиями и видео, на которых показала, как выглядит украшенный зал, а также продемонстрировала свой необычный образ Фриды Кало.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

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Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Поздравить NK пришли Потап, ее мама, подруга Анна Андрийчук, которая рассталась с Позитивом, и другие.

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фото: instagram.com/stories/kamenskux

Фото: instagram.com/stories/irinakovalchouk

Ранее мы писали, что Потап приревновал Настю Каменских к другу семьи в Мексике.