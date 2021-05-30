Версія українською
$ 27,53
33,57

Виталий Козловский перекрасил волосы – его тут же сравнили с Биланом: смотрите фото

30 мая, 11:18

Инна Петрова

Глядя на Виталика нам тоже захотелось поменять прическу!

Виталий Козловский / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Готовы поспорить, что Виталий Козловский может вдохновить многих на смену имиджа. Певец перекрасил волосы и теперь он блондин с темной бородой.

Изменения произошли ради нового клипа, рассказал Козловский в своем Instagram-профиле.

"Немножко изменил внешность, но душой остаюсь собой. Все ради нового клипа на песню "Доктор", который мы прямо сейчас снимаем", – написал в публикации певец.

Многие поклонницы Виталика в восторге от его нового цвета, хотя есть и те, кому больше нравится Козловский с темными волосами:

Скриншот: instagram.com/vkozlovskiy

Любопытно, что артиста даже сравнили с певцами Димой Биланом и Малумой:

Скриншот: instagram.com/vkozlovskiy
Скриншот: instagram.com/vkozlovskiy

Читайте также: "Я – студент": Виталий Козловский поступил в киевский вуз

Дима Билан
Фото: instagram.com/bilanofficial
Малума
Фото: instagram.com/maluma

На кого похож Виталий Козловский с белыми волосами?

Новости на эту же тему:

Козловский сделал неожиданное признание: "Мне эти эксперименты необходимы" За сердце Виталия Козловского борются две женщины — ему придется выбирать Козловский в разных позах посидел на девушке в новом клипе: видео
Виталий Козловский волосы

Реклама