Виктор Бронюк спел о Лильке и попробовал себя в роли айтишника

Лидер группы "ТИК" презентовал новый трек и рассказал про новые таланты, которые открыл в себе на карантине

Виктор Бронюк / Фото: пресс-служба

Певец Виктор Бронюк, который похудел на 30 килограммов, презентовал первый с момента начала карантина трек. Песня получила весьма запоминающееся и забавное название – "Лилька". По словам артиста, девушки из "ассоциация Лилек" к нему часто обращались с просьбой написать песню в честь их имени. Ради презентации трека Виктор Бронюк прервал свой отдых в Болгарии и вернулся на родину.

В итоге "Лилька" получилась очень зажигательной и романтичной песней о летнем отдыхе и любви.

Музыкант признался, что уже восемь лет проводит вместе с семьей лето в солнечной Болгарии, этот год не стал исключением.

"Каждое лето мы едем туда почти на все лето с детьми. Очень комфортная страна для отдыха. Теплое море, рыбалка, прогулки... Жена занимается всеми оргвопросами, планирует экскурсии. Можем уже друзьям рассказывать, где лучше отдыхать. Мы каждый год открываем для себя что-то новенькое в этой стране. В прошлом году ловили крабов, катались на бананах, а в этот раз ходили в музей "Древней купальни". Он известен еще с античных времен", – рассказал лидер группы "ТИК".

Виктор Бронюк с детьми на отдыхе / Фото: пресс-служба

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А еще Бронюк рассказал, что в Болгарии не соблюдают масочный режим.

"На пляже в масках там никто не ходит. Но если всего бояться, это превратиться в паранойю. Нужно учиться жить с ограничениями карантина, меньше целоваться, мыть руки, а сейчас это норма и не нужно на это обращать внимание.

При этом к вакцинации Виктор относится позитивно.

"В мировой истории есть много примеров, когда вакцина помогала ликвидовать эпидемии. Хорошая вакцина нужна, но важно провести исследования, все проверить. Думаю, что мы будем вакцинироваться, не знаю, какой вакциной, хочется той, которая сертифицирована в мире, чтобы можно было без ограничений путешествовать", – сказал Виктор Бронюк.

А еще артист признался, что попробовал себя на карантине в новой ипостаси, в роли айтишника. Бронюк разработал мобильное приложение для одной известной компании, а его жена получает третье высшее образование на факультете психологии.

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