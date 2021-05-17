Видео дня. Золотистый ретривер не смог достать мяч и удивил хозяйку своей глупостью

/ Фото: tiktok.com/@gamjamypotato
Пользовательница TikTok из Кореи сняла на видео, как ее золотистый ретривер по кличке Гамджа забавно пытается достать свою игрушку из-под стола, хотя она находится в свободном доступе.
Этот ролик набрал более 706 тысяч просмотров и повеселил зрителей.
На кадрах Гамджа пытается достать свой мяч, который закатился под столик. Вместо того, чтобы просто схватить игрушку, собака решает усложнить задачу. Питомец просовывает нос в маленькое отверстие в мебели, а после неудачных попыток запускает туда и лапу, но все тщетно.
"То, что золотистые ретриверы умные, это стереотип", – иронично подписала видео владелица собаки.
@gamjamypotato
Am vewy smart mahm ##sillydogsoftiktok##sillygoldenretrievers##cutedogvideos##funnydogvideos##funnydogvids##fyp##foryoupage##goldenretrieverlifeRasputin (Single Version) – Boney M.
Пользователи сети шутят в комментариях: "Им просто нравится бросать вызов самим себе", "Кого волнует ум, когда ты такая красавица", "Это просто была разминка".
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Напомним, пес жительницы Канады научился говорить по-человечески: собака породы хаски по кличке Майя повторяет целые фразы на английском языке. Кроме этого, собака с уникальным интеллектом продана за 39 тысяч долларов.
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