Вера Брежнева и Лариса Долина попали в скандал из-за участия в незаконном шоу

Лариса Долина и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/larisa.dolina.official

В Москве анонсировали концерт-трибьют посвященный 20-летию выхода альбома группы t.A.T.u "200 по встречной". В афише заявлены популярные артисты, среди которых Вера Брежнева и Лариса Долина. Но продюсер группы t.A.T.u Иван Шаповалов заявил, что концерт незаконный.

Как рассказал Шаповалов в комментарии StarHit, организаторы мероприятия незаконно используют товарный знак.

"Прошло 20 лет, но альбом "200 по встречной" продолжает звучать и вдохновлять. Эти песни слушают и перепевают. И даже организовывают трибьют-шоу... Мы этому очень рады. Трибьют — это дань уважения. Уважения к авторам и исполнителям, ко всем, кто дал миру t.A.T.u. По непонятной причине в сети анонсируется шоу со словами "Трибьют" и t.A.T.u. без участия и согласия t.A.T.u. Упс. Юля Волкова и Лена Катина не участвуют в этом ни в каком качестве, а организаторы не имеют формальных прав на использование бренда t.A.T.u", – заявил продюсер группы.

Елена Катина и Юлия Волкова / Фото: instagram.com/official_juliavolkova

Шаповалов надеется на мирное урегулирование вопроса с авторскими правами. Если договориться не получится, то продюсер намерен подавать в суд.

Организаторы концерта уже успели отреагировать на заявление Ивана Шаповалова.

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"Мы еще два месяца назад обратились напрямую ко всем авторам, в том числе и к Ивану, для получения прямого согласия и подробно осветили все детали. И это несмотря на то, что формальная очистка прав на исполнение песен на концертах в России выполняется автоматически через Российское авторское общество. Мы намерены и далее открыто и паритетно вести переговоры с Иваном", – объяснил режиссер и идейный вдохновитель шоу Алексей Волк изданию StarHit.

Как уточнил Алексей, о предстоящем концерте Елена Катина и Юлия Волкова узнали одними из первых. Организатор добавил, что переговоры с солистками группы об участии в шоу ведутся уже не первый месяц.

Лариса Долина и Вера Брежнева скандал вокруг концерта пока не комментировали.

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