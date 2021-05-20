Ведущий ток-шоу Говорить Україна Алексей Суханов сделал фото в своей первой вышиванке

Алексей Суханов в вышиванке / Фото: пресс-служба
Ведущий социального ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на телеканале "Украина", Алексей Суханов отметил День вышиванки в наряде от известного украинского дизайнера.
Ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов поделился со своими подписчиками в Instagram фото, на которых позирует в своей первой вышиванке.
"Нет ни одной страны без традиций, истории и без уважительного, нежного отношения к ним. С Днем вышиванки, друзья! Мира Украине, мира каждой семье, побед всем нам!" – подписал фото Алексей Суханов, лично поблагодарив автора сорочки.
Поклонники ведущего оценили его вышиванку и засыпали комплиментами, отметив, что традиционный украинский наряд Алексею очень идет.
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