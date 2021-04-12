Ведущий программы "Говорить Україна" Алексей Суханов оказался в постели с известной актрисой

В Киеве продолжаются съемки сериала "Люся Интерн". И хотя все события происходят в больнице, в каждой сцене есть место юмору и импровизации. Одним из пациентов стал Алексей Суханов. В постели с ведущим телеканала "Украина" была замечена известная актриса.

На странице ведущего телеканала "Украина" в Instagram появилась фотография, на которой Алексей Суханов лежит в постели с роковой женщиной. Кто она? Почему любимец миллионов выбрал именно ее? Что вообще происходит?!

Алексей Суханов в сериале "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" совместно с компанией "Теле Про" готовят грандиозный сюрприз для зрителей, которые соскучились по комедии. Съемки сериала "Люся Интерн" идут полным ходом. Актеры в один голос говорят о том, что им достался очень интересный сценарий, в котором шутки не притянуты за уши. "Рассмешить зрителя всегда сложнее, чем заставить его плакать", – так может сказать любой известный актер, который хоть раз сыграл в комедии.

На площадке в проекте телеканала "Украина" собрались профессионалы, за плечами которых уже огромный опыт в кино и на сцене. Поэтому легкость их игры – это умение не тянуть одеяло на себя, а дать партнеру возможность сделать сцену классной и интересной.

Актрисы сериала "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В павильоне компании "Теле Про" уже появилась... своя больница. Ведь именно здесь проходят интернатуру герои сериала "Люся Интерн". Одним из их пациентов стал очень известный человек.

"Скоро на канале "Украина" выйдет комедийный сериал "Люся Интерн", – написал ведущий телеканала "Украина" Алексей Суханов и заинтриговал подписчиков: – В одной из серий невероятные приключения ведущего в больнице. При чем здесь свадьба, прихоти назойливой поклонницы и аппендицит, который потерял хозяина?"

Появление любимца миллионов украинцев в палате – огромный подарок для главной медсестры по прозвищу Рупор, которую играет актриса Виталина Библив.

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"Рупор обожает смотреть передачи Суханова, – рассказала актриса сериала "Люся Интерн" Виталина Библив. – Она не пропускает ни одну из них и смотрит в повторе".

Актриса сериала "Люся Интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Главная медсестра не может поверить своему счастью. Ее кумир находится совсем рядом. Да что там говорить – в одной постели! Как это случилось: на самом деле или во сне, зрители скоро узнают. А пока главная героиня сериала Люся Жук пытается вылечить Алексея Суханова, в то время как Рупор всячески заботится о своем любимом ведущем.

Видео "перепалки" двух главных героинь ситкома уже появилось на странице Алексея Суханова. И оно набирает лайки.

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"Теперь я всем буду говорить, что спала с Сухановым", – в шутку написала актриса Виталина Библив на странице ведущего.

"Люся интерн" – это комедийный сериал, созданный по формату популярного ситкома "Вторая попытка Кэрол", права на который принадлежат ViacomCBS Global Distribution Group.

40-серийную картину по заказу телеканала "Украина" снимает компания "Теле Про".

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