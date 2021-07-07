Изменить язык на: UA Перейти к новостям

Валерий Меладзе на Atlas Weekend выступит вместе с группой ВИА Гра

7 июля, 12:43

Лилиана Григорак

Новость пока не объявили на страницах фестиваля, об этом сообщила группа в социальной сети. Она подтвердила, что будет выступать с Валерием Меладзе в одном из комментариев под постом

На фестивале Atlas Weekend, который пройдет в формате Friends Editions выступит Валерий Меладзе. До 7 июля было анонсировано, что исполнитель выйдет на сцену сам. Но на официальной странице группы "ВИА Гра" в Instagram сообщили, что они будут "разрывать" сцену вместе с певцом.

/ Фото: скриншот



Выход на сцену вместе с Валерием Меладзе подтвердили в комментарии для одного из пользователей Сети.

/ Фото: скриншот

Реклама


Новость стала шоком для всех, но реакции на анонс – положительные:

/ Фото: скриншот

По состоянию на 12:43 на официальных страницах Atlas Weekend еще не сообщили об этом нововведении.

Недавно мы рассказали, как прошел первый бесплатный день на Atlas Weekend. И о шоу Тины Кароль с мотоциклом, питоном и водопадом, которое длилось 55 минут.

Новости на эту же тему:

Atlas Weekend-2021: как попасть бесплатно в первые дни и кто будет выступать Грудь нараспашку: жена тренера Динамо – на концерте Меладзе Джанабаева призналась Собчак, что ставила Меладзе ультиматум — либо она, либо жена
Валерий Меладзе ВИА Гра Атлас Викенд 2021

Реклама