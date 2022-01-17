В стиле 1990-х: Белла Хадид в платье с открытой спиной и с леопардовой сумкой

Белла Хадид в платье с открытой спиной на вечеринке в стиле 90-х / Фото: Коллаж: Сегодня

Стиль 90-х возвращается, об этом говорят все стилисты и модные эксперты. Но для некоторых знаменитостей он никуда и не уходил. В том числе это касается и Беллы Хадид, которая давно известна своей любовью к старым трендам.

Популярная 25-летняя модель Белла Хадид, которой частенько достается за неоднозначные образы в стиле прошлых лет, снова удивила поклонников выбором наряда. Девушка надела смелое синтетическое платье с голой спиной и асимметрическим низом, собрала волосы и дополнила лук модной в этом сезоне леопардовой сумкой.

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Экстравагантный образ в этот раз модель примеряла не просто так, а по случаю дня рождения подруги. В Instagram знаменитости появилась карусель ярких фотографий в окружении близких друзей.

Белла Хадид в откровенном образе из 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид в откровенном образе из 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

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Белла Хадид в откровенном образе из 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид в откровенном образе из 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

В целом, стиль модели напоминал моду школьных выпускных конца 90-х и начала 00-х, как и ее подруг. Судя по фото, вечеринка была полна веселия и ярких конфетти, и никто из гостей не скучал.

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Белла Хадид повеселилась вечеринке в стиле 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид повеселилась вечеринке в стиле 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид повеселилась на вечеринке в стиле 90-х / Фото: instagram.com/bellahadid

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