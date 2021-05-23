В Сети раскритиковали украинское жюри на Евровидении из-за оценок Литве. Пономареву пришлось объясняться

У Александра Пономарева в Сети спросили, чем украинскому жюри не понравились представители Литвы, что им поставили ноль баллов

/ Фото: eurovision.tv, Facebook-страница Александра Пономарева

Многие оценили победителей "Евровидения-2021" итальянскую рок-группу Maneskin. А вот у некоторых появились вопросы к украинскому жюри касаемо оценок. В частности, многих волновало, почему Украина поставила Литве ноль баллов.

Так, у себя в Facebook Александр Пономарев написал, что первые три позиции финалистов конкурса совпали с его "местами как председателя профессионального жюри в Украине".

Также он прикрепил результаты голосования от украинского жюри – певиц alyona alyona, Илларии, Alloise, телеведущего Игоря Кондратюка.

В комментариях же многие стали интересоваться, почему украинское жюри поставило Литве ноль баллов, в то время как зрители отдали десять баллов.

"Чем Литва не понравилась, чтобы аж так?"

"Мне не понравилось как проголосовало наше жюри (кроме этих первых мест) и то, что не дали баллов литовцам, и тут не только про политику, хотя это реально политическое шоу"

"Ничего не дать Литве – это нужно было постараться"

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На один из комментариев Олександр Пономарев все-таки ответил.

"После оценок жюри всех стран Литва получила плохие баллы! А что касаемо меня, слишком тиктоковый трек для Евро! И вокалом не удивил", – написал певец.

Предлагаем посмотреть выступление представителей Литвы:

Напомним, согласно зрительскому голосованию группа Go_A заняла второе место.