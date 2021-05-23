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В Сети раскритиковали украинское жюри на Евровидении из-за оценок Литве. Пономареву пришлось объясняться

23 мая, 16:20

Элина Пелешенко

У Александра Пономарева в Сети спросили, чем украинскому жюри не понравились представители Литвы, что им поставили ноль баллов

/ Фото: eurovision.tv, Facebook-страница Александра Пономарева

Многие оценили победителей "Евровидения-2021" итальянскую рок-группу Maneskin. А вот у некоторых появились вопросы к украинскому жюри касаемо оценок. В частности, многих волновало, почему Украина поставила Литве ноль баллов.

Так, у себя в Facebook Александр Пономарев написал, что первые три позиции финалистов конкурса совпали с его "местами как председателя профессионального жюри в Украине".

Также он прикрепил результаты голосования от украинского жюри – певиц alyona alyona, Илларии, Alloise, телеведущего Игоря Кондратюка.

В комментариях же многие стали интересоваться, почему украинское жюри поставило Литве ноль баллов, в то время как зрители отдали десять баллов.

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На один из комментариев Олександр Пономарев все-таки ответил.

Предлагаем посмотреть выступление представителей Литвы:

Напомним, согласно зрительскому голосованию группа Go_A заняла второе место.

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Евровидение Александр Пономарев Евровидение 2021

Источник: Facebook-страница Александра Пономарева

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