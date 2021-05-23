В Сети раскритиковали украинское жюри на Евровидении из-за оценок Литве. Пономареву пришлось объясняться

/ Фото: eurovision.tv, Facebook-страница Александра Пономарева
Многие оценили победителей "Евровидения-2021" итальянскую рок-группу Maneskin. А вот у некоторых появились вопросы к украинскому жюри касаемо оценок. В частности, многих волновало, почему Украина поставила Литве ноль баллов.
Так, у себя в Facebook Александр Пономарев написал, что первые три позиции финалистов конкурса совпали с его "местами как председателя профессионального жюри в Украине".
Также он прикрепил результаты голосования от украинского жюри – певиц alyona alyona, Илларии, Alloise, телеведущего Игоря Кондратюка.
В комментариях же многие стали интересоваться, почему украинское жюри поставило Литве ноль баллов, в то время как зрители отдали десять баллов.
- "Чем Литва не понравилась, чтобы аж так?"
- "Мне не понравилось как проголосовало наше жюри (кроме этих первых мест) и то, что не дали баллов литовцам, и тут не только про политику, хотя это реально политическое шоу"
- "Ничего не дать Литве – это нужно было постараться"
На один из комментариев Олександр Пономарев все-таки ответил.
- "После оценок жюри всех стран Литва получила плохие баллы! А что касаемо меня, слишком тиктоковый трек для Евро! И вокалом не удивил", – написал певец.
Предлагаем посмотреть выступление представителей Литвы:
Напомним, согласно зрительскому голосованию группа Go_A заняла второе место.