В Сети не узнали Наташу Королеву на новом видео: Какое счастье, что есть фотошоп

Популярную певицу Наташу Королеву подписчики часто критикуют за использовании фильтров в соцсетях. Артистка предпочитает не отвечать на негативные комментарии

Наташу Королеву раскритиковали за использовании фотошопа / Фото: instagram.com/koroleva__star

Наташа Королева на фото в Instagram всегда выглядит моложе своих лет. Пока одни поклонники просят рассказать секрет молодости, другие обвиняют артистку в использовании фотошопа. Новая публикация не стала исключением. Наташа Королева опубликовала новое видео, которое в Сети стали обсуждать.

Певица опубликовала видео Instagram, на котором она вместе с командой едет на съемочную площадку.

В комментария в очередной раз попросили певицу меньше использовать фильтров, отметив, что сейчас она сама на себя не похожа.

"Похожа Королева на Лорак"

"Еле узнала"

"Какая красивая Наташенька! Какое счастье, что есть фотошоп"

"Фильтры что надо"

Стоит отметить, в Сети часто критикуют и публикации мамы Наташи Королевой Людмилы Порывай. Некоторым кажется, что она ведет себя вызывающе – кому-то не нравятся танцы мамы артистки , кому-то – образы для фотосессий. Например, недавно Людмиле Порывай посоветовали вести себя скромнее. Наташа Королева и ее мама никак не реагируют на критику.

Кого из звезд часто обвиняют в использовании фотошопа – смотрите в сюжете:

Ранее в Сети раскритиковали попытку Наташи Королевой казаться моложе.