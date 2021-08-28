В России к Тиллю Линдеманну пришла полиция. Силовики устроили допрос (фото)

Силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать" с солистом Rammstein / Фото: коллаж "Сегодня"

Ночью, 28 августа, к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики – они проводили следственные действия.

Об этом сообщили постояльцы комплекса отдыха "Завидово" Telegram-каналу "Осторожно, новости".

По их словам, силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать". На данном этапе неизвестно о чем хотели поговорить с Линдеманном.

"Российские силовики провели сегодня ночью следственные мероприятия у солиста группы Rammstein. Причины визита оперативников пока неизвестны. По итогам следственных действий был задержан один из представителей Rammstein – после конфликта с силовиками", – сообщает Telegram-канал Baza .

Солист Rammstein сейчас находится в Конаковском районе, Тверской области. По словам очевидцев, именно там он должен был дать концерт в поддержку партии "Родина". Позже, 4 и 5 сентября, артист должен выступить на фестивале "Спасская башня".

Что известно о фестивале

Фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

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