В России к Тиллю Линдеманну пришла полиция. Силовики устроили допрос (фото)

Силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать" с солистом Rammstein / Фото: коллаж "Сегодня"
Ночью, 28 августа, к солисту Rammstein Тиллю Линдеманну, который сейчас находится в России, приехали силовики – они проводили следственные действия.
Об этом сообщили постояльцы комплекса отдыха "Завидово" Telegram-каналу "Осторожно, новости".
По их словам, силовики в штатском зашли в номер к артисту, чтобы "побеседовать". На данном этапе неизвестно о чем хотели поговорить с Линдеманном.
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"Российские силовики провели сегодня ночью следственные мероприятия у солиста группы Rammstein. Причины визита оперативников пока неизвестны. По итогам следственных действий был задержан один из представителей Rammstein – после конфликта с силовиками", – сообщает Telegram-канал Baza .
Солист Rammstein сейчас находится в Конаковском районе, Тверской области. По словам очевидцев, именно там он должен был дать концерт в поддержку партии "Родина". Позже, 4 и 5 сентября, артист должен выступить на фестивале "Спасская башня".
Что известно о фестивале
Фестиваль "Спасская башня" – музыкально-театрализованное представление, сочетающее военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров из разных стран и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.
Ранее мы сообщали, что:
- Тилля Линдеманна подозревают в романе со Светланой Лободой. Артисты часто проводят время вместе, а недавно певица снялась в клипе Frau und Mann. Кроме того,LOBODA часто подогревает слухи об отношениях с лидером Rammstein.
- В прошлом году фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн после концерта в Киеве отправился в Припять.