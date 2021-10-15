В Лондоне испорченную картину Бэнкси продали за рекордную сумму

Картина Бэнкси ушла с молотка за немалую сумму/Коллаж: Сегодня

На аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные 16 млн фунтов продали частично уничтоженную картину известного художника Бэнкси "Любовь в мусорном баке".

Об этом сообщает BBC.

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Переименование картины

Изначально эта картина называлась "Девочка с воздушным шаром". Однако после того, как на аукционе Sotheby's в Лондоне в октябре прошлого года часть картины разрезалась на мелкие полоски хитро спрятанными в рамке, ее переименовали в "Любовь в мусорном баке".

Картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке"/Фото: Sotheby'S

Цена произведения искусства

Нынешняя цена, включающая комиссионные покупателя, превысила 18 млн фунтов (более 25 млн долларов), что, в свою очередь, существенно выше прежнего рекорда продаж работ Бэнкси, составившего 16,8 млн фунтов.

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После завершения торгов аукционист Оливер Баркер пошутил, что чувствует огромное облегчение от того, что это произведение искусства "по-прежнему здесь".

Увеличение цены

Баркер отметил, что картина Бэнкси стала "неожиданным произведением перформанса". Цена "Любви в мусорном баке" взлетела с двух с половиной до десяти миллионов фунтов за считанные минуты, вскоре побив и предыдущий рекорд.

Директор отдела современного искусства аукционного дома Sotheby's Алекс Бранзик добавил, что то, что часть картины испортилась, — это как бы новое произведение искусства.

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О Бэнкси

По информации Википедии, Бэнкси — псевдоним скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера, личность которого не установлена. Существуют предположения, что швейцарский художник Мэтр де Кассон может быть Бэнкси. Мэтр де Кассон отрицает это на своем веб-сайте.

Вокруг его биографии и настоящего имени идет много споров. Согласно самым распространенным версиям, его настоящее имя — Роберт или Робин Бэнкс.

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