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В копилку будущих алкотрипов: лучшие бары мира по версии World’s 50 Best Bars

Елена Мело Тсина
8 декабря, 16:05
Заядлым путешественникам будет полезно знать, какие точки на карте не стоит пропускать в новой стране

Рейтинг World's 50 Best Bars назвал лучшие бары в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

На ежегодной международной церемонии World’s 50 Best Bars назвали лучшие бары мира. В престижный список попали 50 заведений, которые вы можете посетить в любое время. Но вот что стоит знать перед новогодней поездкой в 5 экзотических стран.

7 декабря в Лондоне в концертном зале Roundhouse состоялась ежегодная церемония награждения Лучших баров мира. Очень символично, что лучшим из лучших в 2021 году стал лондонский бар The Connaught Bar. Он получает это звание уже второй год подряд. Второе место в списке занял тоже лондонский бар Tayēr + Elementary. Третье досталось бару Paradiso, который находится в Барселоне.

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Connaught Bar – лучший бар по версии World’s 50 Best Bars / Фото: Инстаграм

Также в церемонии отметили и другие бары, которые получили специальные награды: бар THUNDERBOLT из Лос-Анджелеса получил премию One To Watch от Campari, а RE из СиднеяSustainable Bar ("Бар устойчивого развития") от Ketel One. Cпецнагороду "Икона индустрии" получил РЕМИ САВАЖ из Парижа.

РЕМИ САВАЖ из Парижа получил спецнагороду "Икона индустрии" / Фото: открытые источники

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Лучшие бары определяли около 540 членов академии. Также организаторы задействовали 20 новых членов академии из недорепрезентированных регионов мира.

Полный список лучших баров мира в 2021 году

  • Connaught Bar, Лондон, Великобритания
  • Tayēr + Elementary, Лондон, Великобритания
  • Paradiso, Барселона, Испания
  • The Clumsies, Афины, Греция
  • Florería Atlántico, Буэнос Айрес, Аргентина — Лучший бар Южной Америки
  • Licorería Limantour, Мехико, Мексика — Лучший бар Северной Америки
  • Coa, Гонконг — Лучший бар Азии
  • El Copitas, Санкт-Петербург, Россия
  • Jigger & Pony, Сингапур
  • Katana Kitten, Нью-Йорк, США
  • Two Schmucks, Барселона, Испания
  • Hanky Panky, Мехико, Мексика
  • Insider Bar, Москва, Россия
  • Baba au Rum, Афины, Греция
  • Manhattan, Сингапур
  • Atlas, Сингапур

  • Zuma, Дубай, ОАЭ — Лучший бар Ближнего Востока и Африки
  • The SG Club, Токио, Япония
  • Drink Kong, Рим, Италия
  • 1930, Милан, Италия
  • Presidente, Буэнос-Айрес, Аргентина
  • Maybe Sammy, Сидней, Австралия
  • Cantina OK!, Сидней, Австралия
  • Salmon Guru, Мадрид, Испания
  • Handshake Speakeasy, Мехико, Мексика
  • No Sleep Club, Сингапур
  • Camparino in Galleria, Милан, Италия
  • Cafe La Trova, Майами, США
  • Little Red Door, Париж, Франция
  • Dante, Нью-Йорк, США
  • Kwant, Лондон, Великобритания
  • Bar Benfiddich, Токио, Япония
  • Tres Monos, Буэнос-Айрес, Аргентина
  • Attaboy, Нью-Йорк, США
  • Lucy's Flower Shop, Стокгольм, Швеция
  • Mo Bar, Сингапур

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  • Sips, Барселона, Испания
  • Baltra Bar, Мехико, Мексика
  • Sober Company, Шанхай, Китай
  • Tjoget, Стокгольм, Швеция
  • Epic, Шанхай, Китай
  • Charles H, Сеул, Южная Корея
  • Tippling Club, Сингапур
  • Above Board, Мельбурн, Австралия
  • Galaxy Bar, Дубай, ОАЭ
  • Re, Сидней, Австралия
  • Sidecar, Нью-Дели, Индия
  • Union Trading Company, Шанхай, Китай
  • Darkside, Гонконг, Китай
  • Quinary, Гонконг, Китай

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