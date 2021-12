В копилку будущих алкотрипов: лучшие бары мира по версии World’s 50 Best Bars

Рейтинг World's 50 Best Bars назвал лучшие бары в 2021 году / Фото: Коллаж: Сегодня

На ежегодной международной церемонии World’s 50 Best Bars назвали лучшие бары мира. В престижный список попали 50 заведений, которые вы можете посетить в любое время. Но вот что стоит знать перед новогодней поездкой в 5 экзотических стран.

7 декабря в Лондоне в концертном зале Roundhouse состоялась ежегодная церемония награждения Лучших баров мира. Очень символично, что лучшим из лучших в 2021 году стал лондонский бар The Connaught Bar. Он получает это звание уже второй год подряд. Второе место в списке занял тоже лондонский бар Tayēr + Elementary. Третье досталось бару Paradiso, который находится в Барселоне.

Connaught Bar – лучший бар по версии World’s 50 Best Bars / Фото: Инстаграм

Также в церемонии отметили и другие бары, которые получили специальные награды: бар THUNDERBOLT из Лос-Анджелеса получил премию One To Watch от Campari, а RE из Сиднея – Sustainable Bar ("Бар устойчивого развития") от Ketel One. Cпецнагороду "Икона индустрии" получил РЕМИ САВАЖ из Парижа.

РЕМИ САВАЖ из Парижа получил спецнагороду "Икона индустрии" / Фото: открытые источники

Лучшие бары определяли около 540 членов академии. Также организаторы задействовали 20 новых членов академии из недорепрезентированных регионов мира.

Полный список лучших баров мира в 2021 году

Connaught Bar , Лондон, Великобритания

, Лондон, Великобритания Tayēr + Elementary , Лондон, Великобритания

, Лондон, Великобритания Paradiso , Барселона, Испания

, Барселона, Испания The Clumsies , Афины, Греция

, Афины, Греция Florería Atlántico , Буэнос Айрес, Аргентина — Лучший бар Южной Америки

, Буэнос Айрес, Аргентина — Лучший бар Южной Америки Licorería Limantour , Мехико, Мексика — Лучший бар Северной Америки

, Мехико, Мексика — Лучший бар Северной Америки Coa , Гонконг — Лучший бар Азии

, Гонконг — Лучший бар Азии El Copitas , Санкт-Петербург, Россия

, Санкт-Петербург, Россия Jigger & Pony , Сингапур

, Сингапур Katana Kitten , Нью-Йорк, США

, Нью-Йорк, США Two Schmucks , Барселона, Испания

, Барселона, Испания Hanky Panky , Мехико, Мексика

, Мехико, Мексика Insider Bar , Москва, Россия

, Москва, Россия Baba au Rum , Афины, Греция

, Афины, Греция Manhattan , Сингапур

, Сингапур Atlas, Сингапур

Zuma , Дубай, ОАЭ — Лучший бар Ближнего Востока и Африки

, Дубай, ОАЭ — Лучший бар Ближнего Востока и Африки The SG Club , Токио, Япония

, Токио, Япония Drink Kong , Рим, Италия

, Рим, Италия 1930 , Милан, Италия

, Милан, Италия Presidente , Буэнос-Айрес, Аргентина

, Буэнос-Айрес, Аргентина Maybe Sammy , Сидней, Австралия

, Сидней, Австралия Cantina OK! , Сидней, Австралия

, Сидней, Австралия Salmon Guru , Мадрид, Испания

, Мадрид, Испания Handshake Speakeasy , Мехико, Мексика

, Мехико, Мексика No Sleep Club , Сингапур

, Сингапур Camparino in Galleria , Милан, Италия

, Милан, Италия Cafe La Trova , Майами, США

, Майами, США Little Red Door, Париж, Франция

Париж, Франция Dante , Нью-Йорк, США

, Нью-Йорк, США Kwant , Лондон, Великобритания

, Лондон, Великобритания Bar Benfiddich , Токио, Япония

, Токио, Япония Tres Monos , Буэнос-Айрес, Аргентина

, Буэнос-Айрес, Аргентина Attaboy , Нью-Йорк, США

, Нью-Йорк, США Lucy's Flower Shop , Стокгольм, Швеция

, Стокгольм, Швеция Mo Bar, Сингапур

Sips , Барселона, Испания

, Барселона, Испания Baltra Bar , Мехико, Мексика

, Мехико, Мексика Sober Company , Шанхай, Китай

, Шанхай, Китай Tjoget , Стокгольм, Швеция

, Стокгольм, Швеция Epic , Шанхай, Китай

, Шанхай, Китай Charles H , Сеул, Южная Корея

, Сеул, Южная Корея Tippling Club , Сингапур

, Сингапур Above Board , Мельбурн, Австралия

, Мельбурн, Австралия Galaxy Bar , Дубай, ОАЭ

, Дубай, ОАЭ Re , Сидней, Австралия

, Сидней, Австралия Sidecar , Нью-Дели, Индия

, Нью-Дели, Индия Union Trading Company , Шанхай, Китай

, Шанхай, Китай Darkside , Гонконг, Китай

, Гонконг, Китай Quinary, Гонконг, Китай

