В каких туристических достопримечательностях Каменец-Подольского скрывают секреты города

Думали, что туризм в Каменец-Подольском – это лишь оборонная крепость? Нет! "Сегодня" расскажут, какие же на самом деле локации достойны внимания

Недавно вы узнали о мистических озерах на полонине Драгобрат и чудодейственной горе Терношоре в Карпатах. Пришло время познакомиться с местами в Каменец-Подольском, которые должен посетить каждый.

К Триумфальной арке идут, чтобы загадать желание

Ежедневно тысячи людей проходят через Триумфальную арку, но не все знают, что крест на стене исполняет желание. Достаточно положить на него руку и подумать о заветных мечтах.

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Мы кладем руку, закрываем глаза, думаем о своих заветных мечтах, на несколько секунд слушаем тишину, а потом все сбывается, – добавила жительница города.

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К Замковому мосту идут, чтобы разбогатеть

Если не хотите ждать, пока арка выполнит ваше желание, а деньги нужны уже в этот момент – отправляйтесь на поиски клада к Замковому мосту. Говорят, что под ним в реке Смотрич 300 лет назад затонула карета с золотом.

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Житель Каменец-Подольского и экскурсовод Вадим Стецюк добавил, что периодически люди в реке пытаются карету найти. Используют различные подходы: одни ныряют с аквалангом, другие – пытаются выгрести сокровище с илом, но все попытки безуспешны.

Еще один вариант разбогатеть – украсть вещь у местного палача

Древняя Каменец-Подольская традиция гласит: чтобы разбогатеть или привлечь к себе клиентов, нужно было украсть что-то в здешнего палача. Его главное рабочее место еще 150 назад находилось на центральной площади возле ратуши. Сегодня его орудие можно увидеть в крепостной застенке. Конечно, воровать запрещено, но увидеть воочию арсенал стоит.

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Несмотря на богатство, палачи жили несчастливо: часто они не могли выйти замуж, поэтому преклонные годы жизни проходили в одиночестве. И не всем по силам было это пережить: некоторые спивались либо уходили в монастырь.

Включайте сюжет и почувствуйте атмосферу мистических мест на максимум!

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