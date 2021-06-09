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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 9 июня

9 июня, 08:01

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 9 июня.

В главных плюсах дня аналитическое мышление и энергия. При этом минусы дня несут фальшь, искажение информации и клевету. В основе дня целеустремленность и устойчивость.

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Красота и здоровье: полезными будут дыхательные упражнения, пешие прогулки и йога. Хорошо провести очищающие процедуры.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, не начинать ничего нового и серьезного. Встречи и переговоры лучше провести до обеда.

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Источник: Сегодня

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