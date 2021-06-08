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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 8 июня

8 июня, 07:49

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 8 июня.

В главных плюсах дня сила воли, характер и амбициозность. При этом минусы дня несут гиперперфекционизм и гордыню. В основе дня стремление к гармонии и балансу.

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Красота и здоровье: избегайте переутомления. А если чувствуете усталость, состригите кончики волос. Уязвимы конечности и суставы.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно не принимать резких решений.

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Источник: Сегодня

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