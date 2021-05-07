Версія українською
$ 27,72
33,41

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 7 мая

7 мая, 07:53

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня

Предлагаем узнать счастливое число дня 7 мая.

В основе дня – внутренняя щедрость и благодарность. В главных плюсах дня – исполнение желаний и креативные идеи. При этом минусы дня несут меркантильные интересы и мелочность.

Реклама

Красота и здоровье: благоприятны занятия творчеством и танцы, также хорошо проводить очистительные процедуры по телу, а в пищу добавить свеклу, сельдерей и яблоки. В отношении здоровья уязвима мочеполовая система и почки.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, приветствуется любая благотворительность и помощь нуждающимся.

Читайте также:

Новости на эту же тему:

Восточный гороскоп на 2021 год Быка для всех знаков по годам Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога
нумерология Айсулу Ахимова число удачи

Источник: Сегодня

Реклама