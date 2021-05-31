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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 31 мая

31 мая, 08:43

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Узнайте счастливое число дня на 31 мая / Фото: Pexels

Узнайте счастливое число дня на 31 мая.

В главных плюсах дня мудрость и знания. При этом минусы дня несут сомнения, ложь и страхи. В основе дня коррективы в жизни.

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Красота и здоровье: хорошо состричь кончики волос, а также полезен тонизирующий массаж. Приветствуются очистительные процедуры.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хорошо проводить ремонтные работы и строительство.

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Источник: Сегодня

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