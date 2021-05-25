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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 25 мая

25 мая, 08:00

Анна Ковпак

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на 25 мая.

В главных плюсах дня – смелость и решительность. При этом минусы дня несут конфронтации, травмы и жесткость. В основе дня – активность в делах и усидчивость.

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Красота и здоровье: хороший день для физических нагрузок. Будет уязвим желудок. При этом лечение зубов, в частности пломбирование, пройдет благополучно.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, будьте более рациональны и логичны. Вопросы займов лучше отложить.

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Источник: Сегодня

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