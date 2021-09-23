Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 сентября

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 23 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 сентября.

Цифра дня – 19

– 19 Цвет дня – красный

– красный Число удачи – 1

В главных плюсах дня – сила воли и харизматичность. При этом минусы дня несут тщеславие и категоричность. В основе дня – самодисциплина и правильно расставленные приоритеты.

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В вопросах красоты и фитнеса – процедуры эпиляции и удаление пигментных пятен и родинок. В отношении здоровья уязвимы щитовидная железа и горло.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, хороший день для презентации, коллективных обсуждений и налаживания контактов.

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Также вторая половина сентября щедра на магнитные бури: но если заранее знать прогноз магнитных бурь, то метеозависимые люди смогут обезопасить себя от негативного воздействия Солнца и быть готовыми к возможному ухудшению самочувствия в период геомагнитных возмущений. Имейте в виду, что Солнце непостоянно, и прогноз магнитных бурь может меняться.