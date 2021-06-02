Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 2 июня

Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: Сегодня
Узнайте счастливое число дня на 2 июня.
- Цифра дня – 13
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 4
В главных плюсах дня – интуиция и знаки судьбы. При этом минусы дня несут авантюры, обман и риски. В основе дня – завершение всех ранее начатых проектов и дел, при этом новые дела начинать нельзя, они будут бесполезны и затянутся.
Красота и здоровье: полезно заниматься плаванием и йогой. В отношении здоровья избегайте тяжелой еды и не нагружайте пищеварительную систему.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отнеситесь внимательно ко всем расходам и избегайте спонтанных покупок.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета, - 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.