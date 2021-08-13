Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 13 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 13 августа / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 13 августа.

Цифра дня – 17

– 17 Цвет дня – бирюза

– бирюза Число удачи – 8

В главных плюсах дня правильно сформированные мысли и глубина сознания. При этом минусы дня несут пустые беседы, обман и азарт. В основе дня креатив и творчество.

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В вопросах красоты и фитнеса хорошо обновить свой стиль, сменить стрижку. В отношении здоровья – будут уязвимы органы зрения и слуха.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, отложите импульсивные покупки и спонтанные решения.

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