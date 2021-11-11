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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 ноября

Марина Григоренко
11 ноября, 07:00
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Счастливое число 11 ноября 2021 / Фото: Скриншот из YouTube

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 10 ноября.

  • Цифра дня – 9
  • Цвет дня – белый
  • Число удачи – 9

В главных плюсах дня – глубина мышления, точность. При этом минусы дня несут жесткость и категоричность во взглядах. В основе дня – контроль речи и рационализм. В вопросах красоты и фитнеса – массаж и банные процедуры.

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В отношении здоровья – почки и печень. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, – покупка техники, проведение переговоров и решение текущих вопросов.

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