Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 августа

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 11 августа / Фото: скриншот
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 11 августа.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий
- Число удачи – 6
В главных плюсах дня внимательность и великодушие. При этом минусы дня несут соблазны и алчность. В основе дня анализ информации и стабильность.
В вопросах красоты и фитнеса – йога и дыхательные упражнения будут очень к стати. В отношении здоровья будут уязвимы поджелудочная железа и желудок.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, встречи и переговоры хорошо пройдут до 15 часов дня.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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